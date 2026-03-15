⚡ Кубок мира. Лагрейд и Кноттен выиграли сингл-микст, Самуэльссон и Ханна Оберг – 2-е, Сеппяля и Минккинен – 3-и

Лагрейд и Кноттен выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Отепя.

15 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя прошел сингл-микст. Победу одержали норвежцы Стурла Хольм Лагрейд и Каролине Кноттен. Кубок мира по биатлону-2025/26 8-й этап Отепя, Эстония Сингл-микст 1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Каролине Кноттен) – 40.39,3 (0+8) 2. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Ханна Оберг) – 1.38,1 (3+13) 3. Финляндия (Теро Сеппяля, Суви Минккинен) – 1.45,7 (1+15) 4. Германия (Юстус Штрелов, Ванесса Фойгт) – 2.09,9 (3+17) 5. Польша (Анна Монка, Ян Гунька) – 2.15,2 (6+14) 6. Италия (Лукас Хофер, Лиза Виттоцци) – 2.15,5 (4+14) Франция (Эмильен Жаклен, Камиль Бене) – дисквалифицированы из-за того, что Жаклен взял лишний дополнительный патрон.