⚡ Кубок мира. Лагрейд и Кноттен выиграли сингл-микст, Самуэльссон и Ханна Оберг – 2-е, Сеппяля и Минккинен – 3-и
Лагрейд и Кноттен выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Отепя.
15 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя прошел сингл-микст. Победу одержали норвежцы Стурла Хольм Лагрейд и Каролине Кноттен.
Кубок мира по биатлону-2025/26
8-й этап
Отепя, Эстония
Сингл-микст
1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Каролине Кноттен) – 40.39,3 (0+8)
2. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Ханна Оберг) – 1.38,1 (3+13)
3. Финляндия (Теро Сеппяля, Суви Минккинен) – 1.45,7 (1+15)
4. Германия (Юстус Штрелов, Ванесса Фойгт) – 2.09,9 (3+17)
5. Польша (Анна Монка, Ян Гунька) – 2.15,2 (6+14)
6. Италия (Лукас Хофер, Лиза Виттоцци) – 2.15,5 (4+14)
Франция (Эмильен Жаклен, Камиль Бене) – дисквалифицированы из-за того, что Жаклен взял лишний дополнительный патрон.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
невнимательно слушала