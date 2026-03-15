  • ⚡ Кубок мира. Лагрейд и Кноттен выиграли сингл-микст, Самуэльссон и Ханна Оберг – 2-е, Сеппяля и Минккинен – 3-и
15 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя прошел сингл-микст. Победу одержали норвежцы Стурла Хольм Лагрейд и Каролине Кноттен.

Кубок мира по биатлону-2025/26

8-й этап

Отепя, Эстония

Сингл-микст

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Каролине Кноттен) – 40.39,3 (0+8)

2. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Ханна Оберг) – 1.38,1 (3+13)

3. Финляндия (Теро Сеппяля, Суви Минккинен) – 1.45,7 (1+15)

4. Германия (Юстус Штрелов, Ванесса Фойгт) – 2.09,9 (3+17)

5. Польша (Анна Монка, Ян Гунька) – 2.15,2 (6+14)

6. Италия (Лукас Хофер, Лиза Виттоцци) – 2.15,5 (4+14)

Франция (Эмильен Жаклен, Камиль Бене) – дисквалифицированы из-за того, что Жаклен взял лишний дополнительный патрон.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Жаклан в своем оппортунистическом стиле похерил стафу для Франции. Посчитать до трех (запасных патронов) оказалось слишком неинтересной задачей.
Он так несся на последнюю стрельбу, видимо мозг не успел подъехать))
Жаклен взял новую высоту, 9 выстрелов...
Кноттен никто не сказал, что сегодня ветер дует? ))
невнимательно слушала
в этом сезоне прям аномалия ошибок какая-то и штрафов (винтовка Фихтнер, болгарин обгонял вне лыжни, Киркейде не пробежала круг, кто-то вроде лишний наоборот махнул, теперь Жак-Жак)
удивительно сильные составы выставили топовые сборные, хорошая гонка будет
Как гласит народная мартовская поговорка: там, где Стурла, там победа. Но Кнуттен прям восхитила, не меньше и не больше.
Какая уверенная стрельба от Кноттен, заслуженная победа
Датчане молодцы, кстати, 0+9 по такой погоде на рубеже это здорово
Лагрейд непобедим.
Жаклен четыре допа выстрелил???
