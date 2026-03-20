  • Кубок мира. Спринт. Фийон-Майе стартует 44-м, Жаклен – 48-м, Лагрейд – 50-м, Кристиансен – 60-м, Самуэльссон – 64-м, Перро – 66-м, Ботн – 68-м
Биатлонисты пробегут спринт на Кубке мира в Холменколлене.

20 марта биатлонисты выступят в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене. 

Кубок мира по биатлону-2025/26

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Спринт, мужчины

Начало – 18:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Эмильен Клод (Франция)

6. Никлас Хартвег (Швейцария)

8. Дидье Биона (Италия)

10. Андрей Расторгуев (Латвия)

16. Михал Крчмарж (Чехия)

22. Юстус Штрелов (Германия)

24. Оскар Ломбардо (Франция)

27. Симон Эдер (Австрия)

30. Олли Хииденсало (Финляндия)

31. Сверре Аспенес (Норвегия)

32. Филипп Хорн (Германия)

33. Леонхард Пфунд (Германия)

36. Йеспер Нелин (Швеция)

38. Теро Сеппяля (Финляндия)

40. Исак Фрей (Норвегия)

42. Филипп Наврат (Германия)

44. Кентен Фийон-Майе (Франция)

48. Эмильен Жаклен (Франция)

50. Стурла Лагрейд (Норвегия)

52. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

54. Фабьен Клод (Франция)

56. Лукас Хофер (Италия)

57. Патрик Браунхофер (Италия)

58. Мартин Ульдаль (Норвегия)

59 Яков Фак (Словения)

60. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

61. Лукас Фратцшер (Германия)

62 Мартин Понсилуома (Швеция)

64. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

66. Эрик Перро (Франция)

68. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

73. Гаэтан Патюрель (Франция)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
там что, похолодание ожидают?
