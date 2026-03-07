  • Спортс
  • Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Швеция проиграла 58 секунд, Франция – больше минуты
Норвежские биатлонисты показали лучший лыжный ход в эстафете на Кубке мира.

Мужская сборная Норвегии по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2025/26

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Эстафета

Мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 16.08,3

2. Лукас Фрацшер (Германия) – 19,9

3. Томаш Микишка (Чехия) – 20,0

4. Оскар Ломбардо (Франция) – 22,9

5. Туомас Харьюла (Финляндия) – 25,4

6. Конрад Бадач (Польша) – 28,5...

16. Виктор Брандт (Швеция) – 34,4

2-й этап

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 16.10,7

2. Филипп Наврат (Германия) – 5,6

3. Максим Жермен (США) – 7,1

4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 9,9

5. Лукас Хофер (Италия) – 15,6

6. Витаутас Строля (Литва) – 17,9...

15. Йеспер Нелин (Швеция) – 40,1

3-й этап

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 16.15,8

2. Жереми Финелло (Швейцария) – 2,9

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 12,2

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 19,8

5. Леонард Пфунд (Германия) – 24,0

6. Антон Видмар (Словения) – 29,9

4-й этап

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16.05,1

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 4,4

3. Кэмпбелл Райт (США) – 9,0

4. Михал Крчмарж (Чехия) – 12,7

5. Олли Хииденсало (Финляндия) – 16,2

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 16,5

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:04.56,5

2. Швеция – 57,9

3. Германия – 59,8

4. Швейцария – 1.08,3

5. Франция – 1.10,0

6. Чехия – 1.23,0

Скорострельность

1. Франция – 3.55,4 (0+6)

2. Финляндия – 4.11,1 (0+6)

3. США – 4.17,7 (1+7)

4. Австрия – 4.20,3 (1+7)

5. Словения – 4.23,6 (0+10)

6. Швеция – 4.24,4 (1+10)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Ботн капитально просел после болезни в стрельбе, Стурла стал быстрее, да стрельбу потерял...
Ответ starichok77
Ботн капитально просел после болезни в стрельбе, Стурла стал быстрее, да стрельбу потерял...
Стурла в эстафетах частенько стрельбу теряет)
Ответ starichok77
Ботн капитально просел после болезни в стрельбе, Стурла стал быстрее, да стрельбу потерял...
Ботн всегда так, все выигрывает. Но стоит заболеть, как будто нулевой)) Ему перед Олимпиадами и чемпионатами мира запрещено болеть.
