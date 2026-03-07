Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Швеция проиграла 58 секунд, Франция – больше минуты
Мужская сборная Норвегии по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2025/26
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Эстафета
Мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 16.08,3
2. Лукас Фрацшер (Германия) – 19,9
3. Томаш Микишка (Чехия) – 20,0
4. Оскар Ломбардо (Франция) – 22,9
5. Туомас Харьюла (Финляндия) – 25,4
6. Конрад Бадач (Польша) – 28,5...
16. Виктор Брандт (Швеция) – 34,4
2-й этап
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 16.10,7
2. Филипп Наврат (Германия) – 5,6
3. Максим Жермен (США) – 7,1
4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 9,9
5. Лукас Хофер (Италия) – 15,6
6. Витаутас Строля (Литва) – 17,9...
15. Йеспер Нелин (Швеция) – 40,1
3-й этап
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 16.15,8
2. Жереми Финелло (Швейцария) – 2,9
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 12,2
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 19,8
5. Леонард Пфунд (Германия) – 24,0
6. Антон Видмар (Словения) – 29,9
4-й этап
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16.05,1
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 4,4
3. Кэмпбелл Райт (США) – 9,0
4. Михал Крчмарж (Чехия) – 12,7
5. Олли Хииденсало (Финляндия) – 16,2
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 16,5
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:04.56,5
2. Швеция – 57,9
3. Германия – 59,8
4. Швейцария – 1.08,3
5. Франция – 1.10,0
6. Чехия – 1.23,0
Скорострельность
1. Франция – 3.55,4 (0+6)
2. Финляндия – 4.11,1 (0+6)
3. США – 4.17,7 (1+7)
4. Австрия – 4.20,3 (1+7)
5. Словения – 4.23,6 (0+10)
6. Швеция – 4.24,4 (1+10)