Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Швеция проиграла 58 секунд, Франция – больше минуты

Норвежские биатлонисты показали лучший лыжный ход в эстафете на Кубке мира.

Мужская сборная Норвегии по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти. Кубок мира по биатлону-2025/26 7-й этап Контиолахти, Финляндия Эстафета Мужчины Лыжный ход 1-й этап 1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 16.08,3 2. Лукас Фрацшер (Германия) – 19,9 3. Томаш Микишка (Чехия) – 20,0 4. Оскар Ломбардо (Франция) – 22,9 5. Туомас Харьюла (Финляндия) – 25,4 6. Конрад Бадач (Польша) – 28,5... 16. Виктор Брандт (Швеция) – 34,4 2-й этап 1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 16.10,7 2. Филипп Наврат (Германия) – 5,6 3. Максим Жермен (США) – 7,1 4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 9,9 5. Лукас Хофер (Италия) – 15,6 6. Витаутас Строля (Литва) – 17,9... 15. Йеспер Нелин (Швеция) – 40,1 3-й этап 1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 16.15,8 2. Жереми Финелло (Швейцария) – 2,9 3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 12,2 4. Эмильен Жаклен (Франция) – 19,8 5. Леонард Пфунд (Германия) – 24,0 6. Антон Видмар (Словения) – 29,9 4-й этап 1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16.05,1 2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 4,4 3. Кэмпбелл Райт (США) – 9,0 4. Михал Крчмарж (Чехия) – 12,7 5. Олли Хииденсало (Финляндия) – 16,2 6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 16,5 Общее время лыжного хода 1. Норвегия – 1:04.56,5 2. Швеция – 57,9 3. Германия – 59,8 4. Швейцария – 1.08,3 5. Франция – 1.10,0 6. Чехия – 1.23,0 Скорострельность 1. Франция – 3.55,4 (0+6) 2. Финляндия – 4.11,1 (0+6) 3. США – 4.17,7 (1+7) 4. Австрия – 4.20,3 (1+7) 5. Словения – 4.23,6 (0+10) 6. Швеция – 4.24,4 (1+10)