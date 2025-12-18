Товарищеский матч. Россия встретится с Узбекистаном

Сборная России по футзалу проведет товарищеский матч с Узбекистаном.

19 и 21 декабря сборная России по футзалу проведет товарищеские матчи с командой Узбекистана.

Футзал

Товарищеские матчи

Бухара, Узбекистан

19 декабря

Узбекистан – Россия – 15.00

21 декабря

Узбекистан – Россия – 15.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.