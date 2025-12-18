Товарищеский матч. Россия встретится с Узбекистаном
Сборная России по футзалу проведет товарищеский матч с Узбекистаном.
19 и 21 декабря сборная России по футзалу проведет товарищеские матчи с командой Узбекистана.
Футзал
Товарищеские матчи
Бухара, Узбекистан
19 декабря
Узбекистан – Россия – 15.00
21 декабря
Узбекистан – Россия – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
