0

Товарищеский матч. Россия встретится с Узбекистаном

Сборная России по футзалу проведет товарищеский матч с Узбекистаном.

19 и 21 декабря сборная России по футзалу проведет товарищеские матчи с командой Узбекистана. 

Футзал

Товарищеские матчи

Бухара, Узбекистан

19 декабря

Узбекистан – Россия – 15.00

21 декабря

Узбекистан – Россия – 15.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
