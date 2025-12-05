  • Спортс
  • Футзал
  • Новости
  • Чемпионат России по футзалу. 13-й тур. КПРФ обыграл «ИрАэро», «Норильский никель» уступил «Кристаллу» и другие результаты
0

Чемпионат России по футзалу. 13-й тур. КПРФ обыграл «ИрАэро», «Норильский никель» уступил «Кристаллу» и другие результаты

«Торпедо» разгромило «Ухту» в матче Суперлиги по футзалу, забив 9 мячей.

4-5 декабря в российской Суперлиге по футзалу прошли матчи 13-го тура.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

13-й тур

Первые матчи

4 декабря

ИрАэро – КПРФ – 4:5 (1:0) – после серии пенальти

Норильский никель – Кристалл – 5:3 (2:1)

Газпром-Югра – Сибиряк – 4:5 (0:0) – после серии пенальти

Тюмень – Новая генерация – 1:2 (1:1) – после серии пенальти

Факел – ЛКС – 2:3 (2:1) – после серии пенальти

Торпедо – Ухта – 9:1 (3:1)

Вторые матчи

5 декабря

ИрАэро – КПРФ – 1:3 (0:2)

Норильский никель – Кристалл – 5:6 (3:1) – после серии пенальти

Газпром-Югра – Сибиряк – 6:0 (3:0)

Тюмень – Новая генерация – 3:2 (2:1) - после серии пенальти

Факел – ЛКС – 4:2 (1:0)

Торпедо – Ухта – 4:3 (1:2) – после серии пенальти

Турнирное положение: Норильский никель – 56 очков (24 игры), КПРФ – 53 (24), Газпром-Югра – 51 (24), Тюмень – 44 (24), Ухта – 43 (22), Торпедо – 41 (24), Синара – 39 (24), Кристалл – 35 (24), Новая генерация – 27 (24), ИрАэро – 27 (24), ЛКС – 23 (24), Факел-ГТС – 19 (24), Сибиряк – 10 (24).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoКПРФ
logoСибиряк
logoСуперлига России
logoНорильский никель
футзал
logoИрАэро
logoГазпром-Югра
logoКристалл
Торпедо
ЛКС (Липецк)
logoТюмень
logoУхта
logoНовая генерация
результаты
logoФакел
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Футзал в Telegram
Материалы по теме
Кубок России по футзалу. 1/4 финала. Первые матчи. «Норильский никель» обыграл «Факел», «Газпром-Югра» одолел «Торпедо», другие результаты
30 ноября, 12:54
Чемпионат России по футзалу. 12-й тур. «Синара» уступила «Газпром-Югре», «Кристалл» обыграл «Факел», другие результаты
25 ноября, 17:00
Чемпионат России по футзалу. 11-й тур. «Ухта» уступила КПРФ во второй встрече, «Торпедо» обыграло ЛКС, другие результаты
15 ноября, 14:05ВидеоСпортс"
Главные новости
Смотрите матч «Торпедо» и «Ухты» в БЕТСИТИ Суперлиге по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 4 декабря в 19:00
4 декабря, 03:30ВидеоСпортс"
Кубок России по футзалу. 1/4 финала. Первые матчи. «Норильский никель» обыграл «Факел», «Газпром-Югра» одолел «Торпедо», другие результаты
30 ноября, 12:54
Хусаинов забил гол через всю площадку на последних секундах четвертьфинала Кубка России
29 ноября, 17:23Видео
Чемпионат России по футзалу. 12-й тур. «Синара» уступила «Газпром-Югре», «Кристалл» обыграл «Факел», другие результаты
25 ноября, 17:00
Смотрите матч «Сибиряка» и «Тюмени» в БЕТСИТИ Суперлиге по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 24 ноября в 14:55
24 ноября, 06:13ВидеоСпортс"
Чемпионат России по футзалу. 11-й тур. «Ухта» уступила КПРФ во второй встрече, «Торпедо» обыграло ЛКС, другие результаты
15 ноября, 14:05ВидеоСпортс"
Смотрите матч «Ухты» и КПРФ в БЕТСИТИ Суперлиге по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 15 ноября в 14:55
15 ноября, 11:49
Смотрите матч «Ухты» и КПРФ в БЕТСИТИ Суперлиге по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 14 ноября в 18:55
14 ноября, 15:18ВидеоСпортс"
Состоялась жеребьевка финального раунда Кубка лиги по футзалу
11 ноября, 09:13
ВидеоСпортс’’ покажет матчи 1/8 финала Кубка России по футзалу
5 ноября, 10:24
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня, 10:22
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
7 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
10 марта 2024, 19:07
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
7 марта 2024, 18:05
Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Синара» обыграла «Сиб-Транзит», «Ухта» уступила КПРФ, другие результаты
3 марта 2024, 08:48
Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. «Синара» победила «Норильский никель», «Торпедо» обыграло «Сибиряка», другие результаты
18 февраля 2024, 15:30
Мини-футбол в России официально переименовали в футзал
10 февраля 2024, 07:25