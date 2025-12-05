Чемпионат России по футзалу. 13-й тур. КПРФ обыграл «ИрАэро», «Норильский никель» уступил «Кристаллу» и другие результаты
«Торпедо» разгромило «Ухту» в матче Суперлиги по футзалу, забив 9 мячей.
4-5 декабря в российской Суперлиге по футзалу прошли матчи 13-го тура.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
13-й тур
Первые матчи
4 декабря
ИрАэро – КПРФ – 4:5 (1:0) – после серии пенальти
Норильский никель – Кристалл – 5:3 (2:1)
Газпром-Югра – Сибиряк – 4:5 (0:0) – после серии пенальти
Тюмень – Новая генерация – 1:2 (1:1) – после серии пенальти
Факел – ЛКС – 2:3 (2:1) – после серии пенальти
Торпедо – Ухта – 9:1 (3:1)
Вторые матчи
5 декабря
ИрАэро – КПРФ – 1:3 (0:2)
Норильский никель – Кристалл – 5:6 (3:1) – после серии пенальти
Газпром-Югра – Сибиряк – 6:0 (3:0)
Тюмень – Новая генерация – 3:2 (2:1) - после серии пенальти
Факел – ЛКС – 4:2 (1:0)
Торпедо – Ухта – 4:3 (1:2) – после серии пенальти
Турнирное положение: Норильский никель – 56 очков (24 игры), КПРФ – 53 (24), Газпром-Югра – 51 (24), Тюмень – 44 (24), Ухта – 43 (22), Торпедо – 41 (24), Синара – 39 (24), Кристалл – 35 (24), Новая генерация – 27 (24), ИрАэро – 27 (24), ЛКС – 23 (24), Факел-ГТС – 19 (24), Сибиряк – 10 (24).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
