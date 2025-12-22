Кубок лиги по футзалу. «ИрАэро» обыграл «Газпром-Югру», «Ухта» сыграет с «Новой генерацией», «Кузбасс» против «Кристалла» и другие матчи

В Кемерово проходит групповой этап финала Кубка лига по футзалу.

С 22 по 24 декабря в Кемерово пройдет групповой этап финального раунда БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу.

БЕТСИТИ Кубок лиги по футзалу

Финальный раунд

Кемерово

22 декабря, понедельник

Газпром-Югра – ИрАэро – 3:7 (2:4)

Ухта – Новая генерация – 12.30

Кузбасс – Кристалл – 15.30

23 декабря, вторник

ИрАэро – Тюмень – 9.30

Новая генерация – КПРФ – 12.30

Кристалл – Синара – 15.30

24 декабря, среда

Тюмень – Газпром-Югра – 9.30

КПРФ – Ухта – 12.30

Синара – Кузбасс – 15.30

Положение в группах

«Антрацит» : Кузбасс – 0 очков (0 матчей), Синара – 0 (0), Кристалл – 0 (0).

«Графит» : ИрАэро – 3 (1), Тюмень – 0 (0), Газпром-Югра – 0 (1)

«Лигнит» : Ухта – 0 (0), КПРФ – 0 (0), Новая генерация – 0 (0).

Группы получили названия в честь минералов, добываемых в Кузбассе.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей московское. В полуфинал выйдут три победителя каждой группы, четвертая команда отберется по дополнительным показателям.