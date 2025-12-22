Кубок лиги по футзалу. «ИрАэро» обыграл «Газпром-Югру», «Ухта» сыграет с «Новой генерацией», «Кузбасс» против «Кристалла» и другие матчи
В Кемерово проходит групповой этап финала Кубка лига по футзалу.
С 22 по 24 декабря в Кемерово пройдет групповой этап финального раунда БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу.
БЕТСИТИ Кубок лиги по футзалу
Финальный раунд
Кемерово
22 декабря, понедельник
Газпром-Югра – ИрАэро – 3:7 (2:4)
Ухта – Новая генерация – 12.30
Кузбасс – Кристалл – 15.30
23 декабря, вторник
ИрАэро – Тюмень – 9.30
Новая генерация – КПРФ – 12.30
Кристалл – Синара – 15.30
24 декабря, среда
Тюмень – Газпром-Югра – 9.30
КПРФ – Ухта – 12.30
Синара – Кузбасс – 15.30
Положение в группах
«Антрацит»: Кузбасс – 0 очков (0 матчей), Синара – 0 (0), Кристалл – 0 (0).
«Графит»: ИрАэро – 3 (1), Тюмень – 0 (0), Газпром-Югра – 0 (1)
«Лигнит»: Ухта – 0 (0), КПРФ – 0 (0), Новая генерация – 0 (0).
Группы получили названия в честь минералов, добываемых в Кузбассе.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское. В полуфинал выйдут три победителя каждой группы, четвертая команда отберется по дополнительным показателям.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
