0

Кубок лиги по футзалу. «ИрАэро» обыграл «Газпром-Югру», «Ухта» сыграет с «Новой генерацией», «Кузбасс» против «Кристалла» и другие матчи

В Кемерово проходит групповой этап финала Кубка лига по футзалу.

С 22 по 24 декабря в Кемерово пройдет групповой этап финального раунда БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу.

БЕТСИТИ Кубок лиги по футзалу

Финальный раунд

Кемерово

22 декабря, понедельник

Газпром-Югра – ИрАэро – 3:7 (2:4)

Ухта – Новая генерация – 12.30

Кузбасс – Кристалл – 15.30

23 декабря, вторник

ИрАэро – Тюмень – 9.30

Новая генерация – КПРФ – 12.30

Кристалл – Синара – 15.30

24 декабря, среда

Тюмень – Газпром-Югра – 9.30

КПРФ – Ухта – 12.30

Синара – Кузбасс – 15.30

Положение в группах

«Антрацит»: Кузбасс – 0 очков (0 матчей), Синара – 0 (0), Кристалл – 0 (0).

«Графит»: ИрАэро – 3 (1), Тюмень – 0 (0), Газпром-Югра – 0 (1)

«Лигнит»: Ухта – 0 (0), КПРФ – 0 (0), Новая генерация – 0 (0).

Группы получили названия в честь минералов, добываемых в Кузбассе.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское. В полуфинал выйдут три победителя каждой группы, четвертая команда отберется по дополнительным показателям.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
