Смотрите матч «Торпедо» и «Ухты» в БЕТСИТИ Суперлиге по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 4 декабря в 19:00
Спортс’’ покажет матч «Торпедо» и «Ухты» в БЕТСИТИ Суперлиге по футзалу.
ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Топредо» и «Ухты» в 13-м туре БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу.
Начало – 4 декабря в 19:00 по московскому времени.
Смотрите все матчи БЕТСИТИ Суперлиги на каналах МЯЧ и ТВ Спорт в Триколор
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
