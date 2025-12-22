Денис Бурков: «Футзал хорошо развит, но слабо раскручен. Над популяризацией все еще надо много работать»

Капитан КПРФ порассуждал о преимуществах футзала над футболом.

Капитан клуба КПРФ по футзалу Денис Бурков порассуждал о преимуществах своего вида спорта в сравнении с футболом.

22 декабря в Кемерово стартует финальный раунд БЕТСИТИ Кубок лиги.

– Как оцените уровень популярности футзала в России?

– Над популяризацией все еще надо работать. Много работать. Футзал хорошо развит, но слабо раскручен. Ведь играют практически все в него: и школьники, и студенты, и различные компании на корпоративных турнирах. А вот именно какой-то популярности пока нет. Этот турнир, может, пойдет на пользу, однако, мне кажется, надо искать еще и другие возможности для развития. Причем не только руководителям, но и самим игрокам стараться это распространить как-то.

– В чем-то футзал выигрывает у обычного футбола?

– Для меня – в динамике и скорости принятия решений. Начинал-то я с большого футбола, и мне есть с чем сравнивать. Когда я попал в футзал, мне сразу понравилось, поэтому и сменил поле на зал. Кто-то может утверждать, что в большом футболе все очень быстро и динамично, однако у каждого своя правда, – сказал Бурков.