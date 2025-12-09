Смотрите матчи 1/4 финала Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’’. Начало – 9 декабря в 17:00
9 декабря пройдут ответные матчи 1/4 финала Кубка России по футзалу. В прямом эфире их покажет ВидеоСпортс’’.
За выход в следующую стадию сыграют:
«Синара» – КПРФ (начало в 17:00 по московскому времени)
«Факел» – «Норильский никель» (17:00)
«Торпедо» – «Газпром-Югра» (19:00)
«Кристалл» – «Ухта» (19:30)
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
