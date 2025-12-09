  • Спортс
Смотрите матчи 1/4 финала Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’’. Начало – 9 декабря в 17:00

ВидеоСпортс’’ покажет ответные матчи 1/4 финала Кубка России по футзалу.

9 декабря пройдут ответные матчи 1/4 финала Кубка России по футзалу. В прямом эфире их покажет ВидеоСпортс’’.

За выход в следующую стадию сыграют: 

  • «Синара» – КПРФ (начало в 17:00 по московскому времени)

  • «Факел» – «Норильский никель» (17:00)

  • «Торпедо» – «Газпром-Югра» (19:00)

  • «Кристалл» – «Ухта» (19:30)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
