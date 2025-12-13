Смотрите второй матч «Сибиряка» и «Синары» в БЕТСИТИ Суперлиге по футзалу на ВидеоСпортсе’’. Начало – 14 декабря в 10:55 мск

ВидеоСпортс’’ покажет матч Суперлиги по футзалу «Сибиряк» – «Синара» 14 декабря.

ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию второго матча между «Сибиряком» и «Синарой» в 14-м туре БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу.

Начало – 14 декабря в 10:55 по московскому времени.

