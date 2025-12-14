  • Спортс
  • Футзал
  • Новости
  • Чемпионат России по футзалу. 14-й тур. «Ухта» обыграла «ИрАэро», «Факел» победил КПРФ и другие результаты
0

Чемпионат России по футзалу. 14-й тур. «Ухта» обыграла «ИрАэро», «Факел» победил КПРФ и другие результаты

«Норильский никель» обыграл ЛКС в матче Суперлиги по футзалу.

13-14 декабря в российской Суперлиге по футзалу прошли матчи 14-го тура.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

14-й тур

Первые матчи

13 декабря

ИрАэро – Ухта – 4:3 (1:2)

Сибиряк – Синара – 2:4 (1:2)

Норильский никель – ЛКС – 7:2 (2:1)

Газпром-Югра – Новая генерация – 6:0 (2:0)

Факел – КПРФ – 2:7 (1:4)

Тюмень – Кристалл – 5:2 (1:0)

Вторые матчи

14 декабря

ИрАэро – Ухта – 5:6 (5:4)

Сибиряк – Синара – 2:6 (0:3)

Факел – КПРФ – 3:2 (0:2) – после серии пенальти

Норильский никель – ЛКС – 3:2 (1:0) – после серии пенальти

Газпром-Югра – Новая генерация – 5:0 (2:0)

Тюмень – Кристалл – 1:2 (0:2)

Турнирное положение: Норильский никель – 61 очко (26 игр), КПРФ – 57 (26), Газпром-Югра – 57 (26), Тюмень – 47 (26), Ухта – 46 (26), Синара – 45 (26), Торпедо – 41 (24), Кристалл – 38 (26), ИрАэро – 30 (26), Новая генерация – 27 (26), ЛКС – 24 (26), Факел-ГТС – 21 (26), Сибиряк – 10 (26).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
