Чемпионат России по футзалу. 14-й тур. «Ухта» обыграла «ИрАэро», «Факел» победил КПРФ и другие результаты
«Норильский никель» обыграл ЛКС в матче Суперлиги по футзалу.
13-14 декабря в российской Суперлиге по футзалу прошли матчи 14-го тура.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
14-й тур
Первые матчи
13 декабря
ИрАэро – Ухта – 4:3 (1:2)
Сибиряк – Синара – 2:4 (1:2)
Норильский никель – ЛКС – 7:2 (2:1)
Газпром-Югра – Новая генерация – 6:0 (2:0)
Факел – КПРФ – 2:7 (1:4)
Тюмень – Кристалл – 5:2 (1:0)
Вторые матчи
14 декабря
ИрАэро – Ухта – 5:6 (5:4)
Сибиряк – Синара – 2:6 (0:3)
Факел – КПРФ – 3:2 (0:2) – после серии пенальти
Норильский никель – ЛКС – 3:2 (1:0) – после серии пенальти
Газпром-Югра – Новая генерация – 5:0 (2:0)
Тюмень – Кристалл – 1:2 (0:2)
Турнирное положение: Норильский никель – 61 очко (26 игр), КПРФ – 57 (26), Газпром-Югра – 57 (26), Тюмень – 47 (26), Ухта – 46 (26), Синара – 45 (26), Торпедо – 41 (24), Кристалл – 38 (26), ИрАэро – 30 (26), Новая генерация – 27 (26), ЛКС – 24 (26), Факел-ГТС – 21 (26), Сибиряк – 10 (26).
