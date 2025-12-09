Кубок России по футзалу. 1/4 финала. Вторые матчи. «Синара» уступила КПРФ, «Норильский никель» обыграл «Факел», другие результаты
Стали известны полуфиналисты Кубка России по футзалу.
9 декабря в 1/4 финала Кубка России по футзалу состоялись вторые матчи.
КПРФ, «Норильский никель», «Торпедо» и «Ухта» вышли в следующую стадию турнира.
Кубок России по футзалу
1/4 финала
Вторые матчи
Синара – КПРФ – 2:3 (1:1)
Первый матч – 1:3
Факел – Норильский никель – 3:4 (1:3)
Первый матч – 1:4
Торпедо – Газпром-Югра – 4:2 (1:1)
Первый матч – 2:3
Кристалл – Ухта – 6:7 (4:3)
Первый матч – 4:6
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
