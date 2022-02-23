«Спартак-Донецк» возглавит турнирную таблицу Высшей лиги по мини-футболу после того, как «Спартак» прекратил существование

Мини-футбольный клуб «Спартак-Донецк» возглавит турнирную таблицу Париматч – Высшей лиги после снятия с розыгрыша «Спартака».

Ранее московский клуб объявил о прекращении своего существования.

В текущем сезоне «Спартак» занимал первое место, набрав 46 очков. Столько же у «Спартака-Донецк». 26 февраля у московского «Спартака» был запланирован матч с этой командой.

«Спартак-Донецк» стал участником Высшей лиги в сезоне-2020/21, официальный адрес клуба – Ростовская область.

Высшая лига – это второй дивизион чемпионата России по мини-футболу, находится между Суперлигой и Первой лигой.

Мы заметили, что в нашу лигу рвется чемпион ДНР – «Спартак-Донецк». Теперь они снесли сайт, удалили посты в соцсетях и программу с ютуба

«Спартак-Донецк» замаскировали под российский клуб и заявили в наш чемпионат: босс – жена министра ДНР, игроки получают вторые паспорта