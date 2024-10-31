Женская сборная России по футзалу проведет два товарищеских матча с командой Вьетнама
Женская сборная России по футзалу проведет два матча с командой Вьетнама.
Товарищеские встречи пройдут 8 и 10 ноября в Хошимине, сообщили в пресс-службе РФС.
Последние матчи сборная проводила в мае. Тогда россиянки дважды сыграли с командой Узбекистана. Первая встреча завершилась победой сборной России со счетом 6:0, вторая игра – победой Узбекистана со счетом 4:2.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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