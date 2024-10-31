Женская сборная России по футзалу проведет два товарищеских матча с командой Вьетнама

Женская сборная России по футзалу проведет два матча с командой Вьетнама.

Товарищеские встречи пройдут 8 и 10 ноября в Хошимине, сообщили в пресс-службе РФС.

Последние матчи сборная проводила в мае. Тогда россиянки дважды сыграли с командой Узбекистана. Первая встреча завершилась победой сборной России со счетом 6:0, вторая игра – победой Узбекистана со счетом 4:2.