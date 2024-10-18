Чемпионат России по футзалу. 5-й тур. «Тюмень» сыграет с «ИрАэро», «Газпром-Югра» против «Норильского никеля», другие матчи
С 19 по 21 октября на чемпионате России по футзалу пройдут матчи пятого тура.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
5-й тур
Первые матчи
19 октября
Тюмень – ИрАэро – 11:00
Газпром-Югра – Норильский никель – 13:00
Новая генерация – Липецк – 16:00
Торпедо – Сибиряк – 19:00
20 октября
КПРФ – Ухта – 19:30
Вторые матчи
20 октября
Тюмень – ИрАэро – 11:30
Газпром-Югра – Норильский никель – 13:00
Торпедо – Сибиряк – 15:00
Новая генерация – Липецк – 16:00
21 октября
КПРФ – Ухта – 19:30
Турнирное положение: Синара – 20 очков (8 игр), Норильский никель – 18 (8), Тюмень – 17 (8), Торпедо – 16 (8), КПРФ – 16 (8), Газпром-Югра – 13 (6), Ухта – 12 (8), Кристалл – 8 (8), Новая генерация – 6 (8), ИрАэро – 4 (6), ЛКС – 4 (8), Сибиряк – 4 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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