Чемпионат России по футзалу. 9-й тур. «Синара» сыграет с КПРФ, «Газпром-Югра» против ЛКС, другие матчи
«Синара» сыграет с КПРФ, «Газпром-Югра» против ЛКС на ЧР по футзалу.
С 20 по 22 ноября пройдут матчи девятого тура.
БЕТСИТИ Суперлига
9-й тур
Первые матчи
20 ноября
Синара – КПРФ – 17.00
ЛКС – Газпром-Югра – 19.00
21 ноября
Норильский никель – ИрАэро – 15.00
Сибиряк – Кристалл – 15.00
Новая генерация – Ухта – 19.00
Торпедо – Тюмень – 19.00
Вторые матчи
21 ноября
Синара – КПРФ – 17.00
ЛКС – Газпром-Югра – 19.00
22 ноября
Норильский никель – ИрАэро – 15.00
Сибиряк – Кристалл – 15.00
Новая генерация – Ухта – 19.00
Торпедо – Тюмень – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Газпром-Югра – 34 очка (16 игр), Синара – 34 (16), КПРФ – 34 (16), Норильский никель – 33 (16), Тюмень – 27 (16), Торпедо – 25 (16), Ухта – 22 (16), Кристалл – 19 (16), ЛКС – 19 (16), Новая генерация – 16 (16), ИрАэро – 15 (16), Сибиряк – 10 (16).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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