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Чемпионат России по футзалу. 9-й тур. «Синара» сыграет с КПРФ, «Газпром-Югра» против ЛКС, другие матчи

«Синара» сыграет с КПРФ, «Газпром-Югра» против ЛКС на ЧР по футзалу.

С 20 по 22 ноября пройдут матчи девятого тура.

Чемпионат России по футзалу

БЕТСИТИ Суперлига

9-й тур

Первые матчи

20 ноября

Синара – КПРФ – 17.00

ЛКС – Газпром-Югра – 19.00

21 ноября 

Норильский никель – ИрАэро – 15.00

Сибиряк – Кристалл – 15.00

Новая генерация – Ухта – 19.00

Торпедо – Тюмень – 19.00

Вторые матчи

21 ноября 

Синара – КПРФ – 17.00

ЛКС – Газпром-Югра – 19.00

22 ноября 

Норильский никель – ИрАэро – 15.00

Сибиряк – Кристалл – 15.00

Новая генерация – Ухта – 19.00

Торпедо – Тюмень – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Газпром-Югра – 34 очка (16 игр), Синара – 34 (16), КПРФ – 34 (16), Норильский никель – 33 (16), Тюмень – 27 (16), Торпедо – 25 (16), Ухта – 22 (16), Кристалл – 19 (16), ЛКС – 19 (16), Новая генерация – 16 (16), ИрАэро – 15 (16), Сибиряк – 10 (16).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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