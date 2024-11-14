Чемпионат России по футзалу. 8-й тур. «ИрАэро» сыграет с «Сибиряком», «Кристалл» против «Липецка», другие матчи
С 14 по 16 ноября пройдут матчи восьмого тура чемпионата России по футзалу.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
8-й тур
Первые матчи
14 ноября
ИрАэро – Сибиряк – 14.00
Кристалл – Липецк – 20.00
15 ноября
Тюмень – Синара – 17.00
Новая генерация – Газпром-Югра – 19.00
Ухта – Торпедо – 19.00
КПРФ – Норильский никель – 19.30
Вторые матчи
15 ноября
ИрАэро – Сибиряк – 14.00
Кристалл – Липецк – 20.00
16 ноября
Тюмень – Синара – 11.00
Новая генерация – Газпром-Югра – 16.00
Ухта – Торпедо – 15.00
КПРФ – Норильский никель – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Синара – 32 очков (14 игр), Норильский никель – 31 (14), Газпром-Югра – 31 (14), КПРФ – 30 (14), Тюмень – 23 (14), Торпедо – 22 (14), Ухта – 19 (14), ЛКС – 19 (14), Кристалл – 13 (14), Новая генерация – 13 (14), Сибиряк – 10 (14), ИрАэро – 9 (14).
Опубликовано: Полина Лоцик
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