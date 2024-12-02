Чемпионат России по футзалу. 11-й тур. «Торпедо» сыграет с «Норильским никелем», «Кристалл» против «Газпром-Югры» и другие матчи
«Норильский никель» по пенальти обыграл «Торпедо» на чемпионате России по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига
11-й тур
Первые матчи
1 декабря, воскресенье
Сибиряк – Ухта – 3:9 (2:6)
ЛКС – Тюмень – 1:5 (0:2)
Торпедо – Норильский никель – 4:5 (1:1, 4:4), после серии пенальти
2 декабря, понедельник
Синара – ИрАэро – 17.00
Новая генерация – КПРФ – 19.00
Кристалл – Газпром-Югра – 20.00
Вторые матчи
2 декабря, понедельник
Сибиряк – Ухта – 2:4 (1:2)
ЛКС – Тюмень – 19.00
Торпедо – Норильский никель – 19.00
3 декабря, вторник
Синара – ИрАэро – 17.00
Новая генерация – КПРФ – 19.00
Кристалл – Газпром-Югра – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Норильский никель – 47 очков (21 игра), Газпром-Югра – 44 (20), КПРФ – 43 (20), Ухта – 40 (22), Синара – 37 (20), Тюмень – 36 (21), Кристалл – 30 (20), Торпедо – 29 (21), Липецк – 21 (21), Новая генерация – 19 (20), ИрАэро – 16 (20), Сибиряк – 10 (22).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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