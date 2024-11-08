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Чемпионат России по футзалу. 7-й тур. «Синара» сыграет с «Ухтой», «Норильский никель» против «Тюмени», другие матчи

С 8 по 10 ноября пройдут матчи седьмого тура чемпионата России по футзалу.

Чемпионат России по футзалу

БЕТСИТИ Суперлига

7-й тур

Первые матчи

8 ноября

Синара – Ухта – 5:6 (3:2)

Липецк – Сибиряк – 2:0 (1:0)

Новая генерация – Кристалл – 3:4 (1:0), после серии пенальти

КПРФИрАэро – 4:3 (2:1), после серии пенальти

9 ноября 

Норильский никель – Тюмень – 12.00

Торпедо – Газпром-Югра – 18.00

Вторые матчи

9 ноября 

Синара – Ухта – 12.00

КПРФ – ИрАэро – 14.00

Новая генерация – Кристалл – 16.00

Липецк – Сибиряк – 19.00

10 ноября 

Норильский никель – Тюмень – 13.00

Торпедо – Газпром-Югра – 15.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Синара – 29 очков (13 игр), КПРФ – 27 (13), Норильский никель – 25 (12), Газпром-Югра – 25 (12), Тюмень – 23 (12), Торпедо – 22 (12), Ухта – 19 (13), ЛКС – 16 (13), Кристалл – 13 (13), Сибиряк – 10 (13), Новая генерация – 10 (13), ИрАэро – 9 (13).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
чемпионат России
logoСинара
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