Чемпионат России по футзалу. 7-й тур. «Синара» сыграет с «Ухтой», «Норильский никель» против «Тюмени», другие матчи
С 8 по 10 ноября пройдут матчи седьмого тура чемпионата России по футзалу.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
7-й тур
Первые матчи
8 ноября
Синара – Ухта – 5:6 (3:2)
Липецк – Сибиряк – 2:0 (1:0)
Новая генерация – Кристалл – 3:4 (1:0), после серии пенальти
КПРФ – ИрАэро – 4:3 (2:1), после серии пенальти
9 ноября
Норильский никель – Тюмень – 12.00
Торпедо – Газпром-Югра – 18.00
Вторые матчи
9 ноября
Синара – Ухта – 12.00
КПРФ – ИрАэро – 14.00
Новая генерация – Кристалл – 16.00
Липецк – Сибиряк – 19.00
10 ноября
Норильский никель – Тюмень – 13.00
Торпедо – Газпром-Югра – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Синара – 29 очков (13 игр), КПРФ – 27 (13), Норильский никель – 25 (12), Газпром-Югра – 25 (12), Тюмень – 23 (12), Торпедо – 22 (12), Ухта – 19 (13), ЛКС – 16 (13), Кристалл – 13 (13), Сибиряк – 10 (13), Новая генерация – 10 (13), ИрАэро – 9 (13).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости