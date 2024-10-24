Чемпионат России по футзалу. 6-й тур. «Тюмень» сыграет с КПРФ, «Кристалл» встретится с «Торпедо», другие матчи
С 25 по 27 октября на чемпионате России по футзалу пройдут матчи шестого тура.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
6-й тур
Первые матчи
25 октября
Сибиряк – Новая генерация – 15:00
Тюмень – КПРФ – 17:00
Кристалл – Торпедо – 19:30
26 октября
ИрАэро – Липецк – 8:00
Газпром-Югра – Синара – 13:00
Ухта – Норильский никель – 15:00
Вторые матчи
26 октября
Тюмень – КПРФ – 11:00
Сибиряк – Новая генерация – 12:00
Кристалл – Торпедо – 17:00
27 октября
ИрАэро – Липецк – 8:00
Газпром-Югра – Синара – 12:30
Ухта – Норильский никель – 15:00
Турнирное положение: Тюмень – 22 очка (10 игр), Норильский никель – 21 (10), Синара – 20 (8), КПРФ – 20 (10), Торпедо – 19 (9), Газпром-Югра – 16 (8), Ухта – 14 (10), Кристалл – 8 (8), ЛКС – 7 (9), Новая генерация – 6 (9), ИрАэро – 5 (8), Сибиряк – 4 (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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