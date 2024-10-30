Чемпионат России по футзалу. 6-й тур. Перенесенные матчи. «Синара» сыграет с «Кристаллом», «Газпром-Югра» против «ИрАэро»
С 31 октября по 2 ноября пройдут перенесенные матчи чемпионата России по футзалу.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
6-й тур
Первые матчи
31 октября
Синара – Кристалл – 17.00
1 ноября
Газпром-Югра – ИрАэро – 16.30
Вторые матчи
1 ноября
Синара – Кристалл – 17.00
2 ноября
Газпром-Югра – ИрАэро – 12.00
Турнирное положение: Норильский никель – 25 очков (12 игр), КПРФ – 25 (12), Тюмень – 23 (12), Синара – 23 (10), Торпедо – 22 (12), Газпром-Югра – 19 (10), Ухта – 16 (12), ЛКС – 13 (12), Кристалл – 11 (10), Сибиряк – 10 (12), Новая генерация – 9 (12), ИрАэро – 8 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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