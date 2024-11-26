Чемпионат России по футзалу. 10-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Синарой», «Тюмень» против «Новой генерации», другие матчи
С 26 по 28 ноября пройдет 10-й тур чемпионата России по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига
10-й тур
Первые матчи
26 ноября
Норильский никель – Синара – 15.00
Газпром-Югра – Сибиряк – 16.30
Тюмень – Новая генерация – 17.00
Ухта – ЛКС – 19.00
КПРФ – Торпедо – 19.30
27 ноября
ИрАэро – Кристалл – 14.00
Вторые матчи
27 ноября
Норильский никель – Синара – 15.00
Газпром-Югра – Сибиряк – 16.30
Тюмень – Новая генерация – 17.00
Ухта – ЛКС – 19.00
КПРФ – Торпедо – 19.30
28 ноября
ИрАэро – Кристалл – 14.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Норильский никель – 38 очков (18 игр), Газпром-Югра – 38 (18),Синара – 37 (18), КПРФ – 37 (18), Тюмень – 30 (18), Ухта – 28 (18), Торпедо – 28 (18), Кристалл – 25 (18), Липецк – 21 (18), Новая генерация – 16 (18), ИрАэро – 15 (18), Сибиряк – 10 (18).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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