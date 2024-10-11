Чемпионат России по футзалу. 4-й тур. «Ухта» сыграет с «Тюменью», «Сибиряк» встретится с «Синарой», другие матчи
С 11 по 14 октября на чемпионате России по футзалу пройдут матчи 4-го тура.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
4-й тур
Первые матчи
11 октября
Ухта – Тюмень – 20.00
12 октября
Сибиряк – Синара – 12.00
ЛКС – Торпедо – 13.00
Норильский никель – Кристалл – 13.00
13 октября
Газпром-Югра – КПРФ – 13.00
ИрАэро – Новая генерация – 14.00
Вторые матчи
12 октября
Ухта – Тюмень – 16.30
13 октября
Норильский никель – Кристалл – 10.00
Сибиряк – Синара – 12.00
ЛКС – Торпедо – 13.00
14 октября
ИрАэро – Новая генерация – 14.00
Газпром-Югра – КПРФ – 16.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Синара – 17 очков (6 игр), КПРФ – 15 (6), Норильский никель – 15 (6), Тюмень – 14 (6), Торпедо – 11 (6), Ухта – 9 (6), Газпром-Югра – 8 (4), Кристалл – 5 (6), ЛКС – 3 (6), ИрАэро – 2 (4), Новая генерация – 2 (6), Сибиряк – 0 (6).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости