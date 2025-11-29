Горбунов о восстановлении после травмы: «Самый большой мотиватор – дочь. Жене надо памятник поставить, она не давала мне скиснуть»

Лыжник Горбунов рассказал о восстановлении после тяжелой травмы спины.

Российский лыжник Иван Горбунов рассказал о восстановлении после травмы позвоночника, которую получил в феврале на сборе в Армении.

«Никто не верит, что работали и по ночам. Круглые сутки. Все сезон отбегали и отдыхали, а я нет. Самый большой мотиватор – дочь. Она очень активная. Тут она спрашивает: «Пап, ты больше меня никогда не подкинешь?» Меня это терзало внутри.

В первый месяц я не думал о возвращении к тренировкам, просто думал, чтобы с дочкой бегать, прыгать. В мае я еще не бегал. Жене (Лидии Горбуновой – Спортс’’) надо памятник поставить, она не давала мне скиснуть. Я знаю, что нужен людям», – сказал Горбунов.