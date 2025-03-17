Терентьева о победе в «разделке» с отрывом 34 секунды: «Конечно, хочется борьбы и азарта. Вообще я думала, что девочки сегодня поддержат получше»

Терентьева призналась, что ей не хватило борьбы в «разделке» на Кубке России.

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева выиграла классическую гонку с раздельным стартом на 5 км с отрывом 34 секунды. Второе место заняла Ольга Сергеева, третье – Анастасия Кулешова.

«Я говорила, что у меня хорошее самочувствие и форма. Меня всю дорогу вели по Оле Сергеевой, у нас был междусобойчик с ней и Дарьей Каневой, ориентировалась на их результат. Старалась идти и не бросаться, потому что пять километров — коварная дистанция, старалась идти по нарастающей. Считаю, что со своей задачей справилась.



Конечно, хочется борьбы и азарта, но я вообще я думала, что девочки сегодня поддержат как‑то получше, ха-ха», – сказала Терентьева в эфире «Матч ТВ».