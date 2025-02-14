Линн Сван: «Большунов – один из лучших, и его хочется видеть на соревнованиях, но не в такой ситуации, как сейчас. Это в некотором смысле пропаганда»
Трехкратный олимпийский чемпион выиграл классический масс-старт на 30 км в рамках соревнований Sudtirol Moonlight Classic в Италии.
– Как ни крути, политика и спорт связаны. Я считаю, что спорт не должен использоваться для легитимации продолжающихся боевых действий.
Печально, что спортсмены оказываются в сложной ситуации. Большунов был одним из лучших в последние годы, и его хочется видеть на соревнованиях, но не в такой ситуации, как сейчас. Это в некотором смысле пропаганда.
– Вы считаете, что организаторы не должны были допускать его?
– Я поддерживаю решение FIS о том, что российские спортсмены не должны участвовать в соревнованиях, пока идут боевые действия. Это то, что нужно поддерживать – независимо от того, кто организатор турниров, – сказала шведская лыжница в интервью NRK.
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