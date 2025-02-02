Йоханнес Клэбо прервал высотный сбор в Швейцарии из-за болезни
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прервал высотный сбор в Швейцарии из-за болезни.
Об этом сообщил PR-менеджер спортсмена Лассе Гимнес.
Клэбо проводил тренировочный сбор в швейцарской Понтрезине на высоте 1800 м в рамках подготовки к чемпионату мира по лыжным гонкам, который стартует 25 февраля в норвежском Тронхейме.
Пребывание Клэбо в Швейцарии должно было завершиться 9 февраля.
По словам Гимнеса, Клэбо вернулся в Тронхейм и в скором времени возобновит тренировки.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
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