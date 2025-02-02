Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прервал высотный сбор в Швейцарии из-за болезни.

Об этом сообщил PR-менеджер спортсмена Лассе Гимнес.

Клэбо проводил тренировочный сбор в швейцарской Понтрезине на высоте 1800 м в рамках подготовки к чемпионату мира по лыжным гонкам, который стартует 25 февраля в норвежском Тронхейме.

Пребывание Клэбо в Швейцарии должно было завершиться 9 февраля.

По словам Гимнеса, Клэбо вернулся в Тронхейм и в скором времени возобновит тренировки.