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Йоханнес Клэбо прервал высотный сбор в Швейцарии из-за болезни

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прервал высотный сбор в Швейцарии из-за болезни.

Об этом сообщил PR-менеджер спортсмена Лассе Гимнес. 

Клэбо проводил тренировочный сбор в швейцарской Понтрезине на высоте 1800 м в рамках подготовки к чемпионату мира по лыжным гонкам, который стартует 25 февраля в норвежском Тронхейме.

Пребывание Клэбо в Швейцарии должно было завершиться 9 февраля. 

По словам Гимнеса, Клэбо вернулся в Тронхейм и в скором времени возобновит тренировки. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
лыжные гонки
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