Юлия Ступак: «Главное событие 2024 года в российском спорте – участие российских пловцов в чемпионате мира. Это ярчайший момент»
Юлия Ступак назвала главное событие уходящего года в российском спорте.
«2024 год получился классным. Этот год был открытий, совершений, мероприятий, шоу и проектов. Это было масштабирование меня и моей личности, как спортсмена и как обычного человека.
Мне кажется, главным событием в российском спорте 2024 года стало участие российских пловцов в чемпионате мира. Это ярчайший момент просто в этом году!» – сказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
На чемпионате мира по плаванию на короткой воде россияне взяли 10 медалей – шесть золотых и четыре серебряных. Турнир проходил в декабре в Будапеште, российские пловцы выступали под нейтральным флагом.
Лучшая сборная России-2024: наши пловцы вернулись – и сразу 6 золотых на ЧМ!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
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