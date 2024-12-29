Юлия Ступак: «Главное событие 2024 года в российском спорте – участие российских пловцов в чемпионате мира. Это ярчайший момент»

Юлия Ступак назвала главное событие уходящего года в российском спорте.

«2024 год получился классным. Этот год был открытий, совершений, мероприятий, шоу и проектов. Это было масштабирование меня и моей личности, как спортсмена и как обычного человека.

Мне кажется, главным событием в российском спорте 2024 года стало участие российских пловцов в чемпионате мира. Это ярчайший момент просто в этом году!» – сказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде россияне взяли 10 медалей – шесть золотых и четыре серебряных. Турнир проходил в декабре в Будапеште, российские пловцы выступали под нейтральным флагом.

Лучшая сборная России-2024: наши пловцы вернулись – и сразу 6 золотых на ЧМ!