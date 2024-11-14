Олимпийская чемпионка по горным лыжам Линдси Вонн возобновила карьеру в 40 лет.

Американская спортсменка рассказала об этом в интервью The New York Times.

«Я ни за чем не гонюсь, никому не пытаюсь ничего доказать, на меня никто не давит, только я и горы, как в самом начале. Моя цель – получать удовольствие от того, что я делаю, и, надеюсь, этот путь приведет меня к гонкам Кубка мира. Я бы не вернулась в лыжную сборную США, если бы у меня не было таких намерений.

Участие в Олимпийских играх 2026 года? Мне всегда нравились гонки в Кортина-д’Ампеццо, я добилась там больших успехов. Но я не знаю, что ждет меня в ближайшие несколько месяцев, так что не могу сейчас сказать, возможно ли это», – сказала горнолыжница.

Вонн – олимпийская чемпионка Ванкувера-2010, обладательница четырех Кубков мира в общем зачете и двукратная чемпионка мира.