Фетисов о нейтральном статусе: «Это наша ошибка, что мы позволили так с нами обращаться. Отняли у нас флаг и гимн. Мы, спортивные чиновники, больше всего в этом виновны»

Вячеслав Фетисов рассказал об отношении к нейтральному статусу.

— Как вы относитесь к спортсменам, которые выступают под нейтральным флагом?

— Считаю, что это наша ошибка, что мы позволили таким образом с нами обращаться. Отняли у нас флаг и гимн. Да, это мы, спортивные чиновники, больше всего в этом виновны.

На тот момент я все время говорил, что да, ребят, есть возможность — езжайте. Вы все равно вернетесь, вы будете нашими победителями, нашими чемпионами, войдете в когорту тех великих олимпийских чемпионов.

Каждый принимает решение сам. Поехал бы я, будь передо мною такой выбор? Нет», — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. в интервью Роману Костомарову на Rutube.