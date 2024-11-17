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  • Лыжи. Турнир в Муонио. Пеллегрино и Карл выиграли коньковые «разделки» на 10 км, Мох и Кертту Нисканен – 2-е, Штадлобер – 3-я, Пярмякоски – 9-я
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Лыжи. Турнир в Муонио. Пеллегрино и Карл выиграли коньковые «разделки» на 10 км, Мох и Кертту Нисканен – 2-е, Штадлобер – 3-я, Пярмякоски – 9-я

Пеллегрино и Карл выиграли лыжные «разделки» на 10 км на турнире в Муонио.

Лыжные гонки

Турнир в Муонио

Муонио, Финляндия

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Мужчины

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 23.15,0

2. Фридрих Мох (Германия) – 7,3

3. Арси Руусканен (Финляндия) – 16,9

4. Давиде Грац (Италия) – 17,0

5-6. Беньямин Мозер (Швейцария) – 17,6

5-6. Элиа Барп (Италия) – 17,6

7. Симен Стенсруд (Норвегия) – 20,9

8. Паоло Вентура (Италия) – 21,0...

16. Франческо де Фабиани (Италия) – 48,0

Ииво Нисканен (Финляндия) не стартовал.

Женщины

1. Виктория Карл (Германия) – 25.42,3

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 9,1

3. Тереза Штадлобер (Австрия) – 28,5

4. Пиа Финк (Германия) – 47,1

5. Анне Кюлленен (Финляндия) – 48,4

6. Катарина Хенниг (Германия) – 1.00,8

7. Катерина Ганц (Италия) – 1.01,1

8. Ясмин Кахара (Финляндия) – 1.04,4

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.04,9

Полные результаты – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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Анне Кюлленен
logoФедерико Пеллегрино
Виктория Карл
logoТереза Штадлобер
logoКертту Нисканен
logoИиво Нисканен
турнир в Муонио
logoФранческо де Фабиани
logoКатарина Хенниг
Фридрих Мох
Давиде Грац
Элиа Барп
Катерина Ганц
logoАрси Руусканен
Пиа Финк
Ясмин Кахара
Беньямин Мозер
Симен Стенсруд
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