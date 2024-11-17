Лыжи. Турнир в Муонио. Пеллегрино и Карл выиграли коньковые «разделки» на 10 км, Мох и Кертту Нисканен – 2-е, Штадлобер – 3-я, Пярмякоски – 9-я
Лыжные гонки
Муонио, Финляндия
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Мужчины
1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 23.15,0
2. Фридрих Мох (Германия) – 7,3
3. Арси Руусканен (Финляндия) – 16,9
4. Давиде Грац (Италия) – 17,0
5-6. Беньямин Мозер (Швейцария) – 17,6
5-6. Элиа Барп (Италия) – 17,6
7. Симен Стенсруд (Норвегия) – 20,9
8. Паоло Вентура (Италия) – 21,0...
16. Франческо де Фабиани (Италия) – 48,0
Ииво Нисканен (Финляндия) не стартовал.
Женщины
1. Виктория Карл (Германия) – 25.42,3
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 9,1
3. Тереза Штадлобер (Австрия) – 28,5
4. Пиа Финк (Германия) – 47,1
5. Анне Кюлленен (Финляндия) – 48,4
6. Катарина Хенниг (Германия) – 1.00,8
7. Катерина Ганц (Италия) – 1.01,1
8. Ясмин Кахара (Финляндия) – 1.04,4
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.04,9
Полные результаты – здесь.
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