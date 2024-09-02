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Юлия Ступак: «Абсолютно уверена, что в российском спорте нет допинга. В моей карьере не было ни одного терапевтического исключения»

Лыжница Юлия Ступак высказалась о допинге в российском спорте

– WADA заявило, что минимум три американских спортсмена с допинг-нарушениями соревновались, действуя в качестве тайных агентов USADA. Насколько сейчас допинг стал проблемой в мировом спорте?

– Я абсолютно уверена, что в российском спорте нет допинга. Скажу про себя: я чувствую, что мне дала природа. Это морально поднимает тебя на другой уровень. Да и вообще нет победы «вкуснее», чем победить чистым. Пусть один-два раза, но исходя из своих данных, таланта и постоянных сложнейших тренировок. И потом, я слишком сильно верю в карму. И считаю, что если ты глобально готов обмануть, то будь готов к тому, что мир ответит тем же.

Я не знаю, кто и зачем использует допинг в спорте, но абсолютно точно могу сказать подрастающему поколению: главный козырь – это отсутствие границ в вашей голове. Я точно так же из маленького городка. В моей карьере не было ни одного терапевтического исключения, но я знаю эти чувства, когда ты танцуешь на олимпийском пьедестале и даже не один, а четыре раза. Это говорит о многом!

– Веришь, что большие чемпионы сидят на допинге?

– Я не могу интересоваться тем, что делают другие. Неинтересно. Мне важно, что я делаю для достижения результата. Профессиональный спортсмен должен заботиться о своем будущем и здоровье. Я девушка и всегда с живу мыслью, что хочу жить здоровой и рожать здоровых детишек, – сказала олимпийская чемпионка в эстафете.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
logoдопинг
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЮлия Ступак (Белорукова)
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