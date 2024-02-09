Поздняков о Спартакиаде: «В условиях санкций, незаконно примененных к российскому спорту, эти соревнования станут жемчужиной сезона»
Станислав Поздняков назвал Спартакиаду «жемчужиной спортивного сезона».
Соревнования по зимним видам спорта пройдут с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также Краснодарском и Красноярском краях.
«В условиях санкций, незаконно примененных к российскому спорту, эти соревнования станут жемчужиной спортивного сезона. Они дадут возможности нашим спортсменам продемонстрировать себя.
Хочу пожелать спортсменам показать здесь высочайшие результаты», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.
Нет!
Красным алмазом!!!
Хотя говорят в пресс релизе утверждается что это уровень ЧМ
Фигуристы у которых за первое место на ЧМ 64 тысячи долларов приз посмеялись