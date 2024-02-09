Поздняков о Спартакиаде: «В условиях санкций, незаконно примененных к российскому спорту, эти соревнования станут жемчужиной сезона»

Станислав Поздняков назвал Спартакиаду «жемчужиной спортивного сезона».

Соревнования по зимним видам спорта пройдут с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также Краснодарском и Красноярском краях.

«В условиях санкций, незаконно примененных к российскому спорту, эти соревнования станут жемчужиной спортивного сезона. Они дадут возможности нашим спортсменам продемонстрировать себя.

Хочу пожелать спортсменам показать здесь высочайшие результаты», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.