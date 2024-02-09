Поздняков о Спартакиаде: «В условиях санкций, незаконно примененных к российскому спорту, эти соревнования станут жемчужиной сезона»

Теги Станислав Поздняков ОКР Спартакиада Лыжи

Станислав Поздняков назвал Спартакиаду «жемчужиной спортивного сезона».

Соревнования по зимним видам спорта пройдут с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также Краснодарском и Красноярском краях.

«В условиях санкций, незаконно примененных к российскому спорту, эти соревнования станут жемчужиной спортивного сезона. Они дадут возможности нашим спортсменам продемонстрировать себя.

Хочу пожелать спортсменам показать здесь высочайшие результаты», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.

15 комментариев
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Ответ Melnikov1968
Для спортсменов это важный старт. Для зрителей не очень, посредственное зрелище, как бы его не раскручивали.
Ну как важный, просто им выступать особо негде, на безрыбье сойдёт 😂
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Для спортсменов это важный старт. Для зрителей не очень, посредственное зрелище, как бы его не раскручивали.
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Незаконно? Это ему Басманный суд сказал.
+3
-1
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Как утомили эти высокопарные заявления. Ведь не заседании партии выступает...
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Странные мысли. Жемчужина - это когда всё дно разрыл и все камни под водой обтёр - и вот наконец она, жемчужина! Получается, будто у нас больше ничего нет. А ведь наш спортивный сезон лучший 365 дней в году 24/7! А, блин, високосный год же... 366 дней!
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Да, в России только и говорят о спартакиаде, он же проходит в ээээ, в ээээ числа эээ месяца, и там будут выступать ээээ ну русские....
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Бриллиантом!
Нет!
Красным алмазом!!!
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Снова не тот Поздняков...
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Немного посмотрел сегодня, какие то толстожопые тётки, еле стоящие на лыжах, соревнуются с членами сборной России, которые совсем не напрягаются..
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"Арфы нет - возьмите бубен" (с)
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Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
Ну тут еще и хорошие призовые
358 тысяч это не призовые
Хотя говорят в пресс релизе утверждается что это уровень ЧМ
Фигуристы у которых за первое место на ЧМ 64 тысячи долларов приз посмеялись
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