Дмитрий Логинов: «Отрицательно отношусь к выступлению в нейтральном статусе. Хотелось бы вернуться на международные соревнования с гимном и флагом»

Сноубордист Дмитрий Логинов рассказал об отношении к нейтральному статусу.

«Я отрицательно отношусь к выступлению в нейтральном статусе. Мне хотелось бы полноценно вернуться на международные соревнования – с гимном и флагом.

Конечно, нам не хватает международных соревнований самого высокого уровня, но на данный момент мне не хочется выступать в нейтральном статусе. Посмотрим, как в дальнейшем сложатся обстоятельства», – сказал трехкратный чемпион мира.