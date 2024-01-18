Дмитрий Логинов: «Отрицательно отношусь к выступлению в нейтральном статусе. Хотелось бы вернуться на международные соревнования с гимном и флагом»

Теги сноуборд сборная России (сноуборд) Дмитрий Логинов Лыжи

Сноубордист Дмитрий Логинов рассказал об отношении к нейтральному статусу.

«Я отрицательно отношусь к выступлению в нейтральном статусе. Мне хотелось бы полноценно вернуться на международные соревнования – с гимном и флагом.

Конечно, нам не хватает международных соревнований самого высокого уровня, но на данный момент мне не хочется выступать в нейтральном статусе. Посмотрим, как в дальнейшем сложатся обстоятельства», – сказал трехкратный чемпион мира.

2 комментария
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Дмитрий жди когда закончится СВО,а там как захотят.С Уайлом выступать будете
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