Юлия Ступак: «2023 год подарил всем российским спортсменам сплоченность. Мы стали ближе и роднее друг другу»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Юлия Ступак заявила, что 2023 год подарил российским спортсменам сплоченность.

«Мой 2023 год прошел очень ярко и красиво. Параллельно со спортом, в котором тоже были свои удачные дни и гонки. Удалось попробовать несколько новых для меня направлений, запустить бренд своей одежды и побывать на разного рода красивых мероприятиях. Очень сильно радует то, что этот год, наверное, подарил моей жизни еще несколько интересных возможностей развития.

2023 год всем российским спортсменам подарил сплоченность. Мы все стали ближе и роднее друг другу. Этот год подарил нам красивую борьбу в лыжных гонках, всегда присутствовал накал страстей, что очень радует», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете.

5 комментариев
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Когда нет спортивный достижений и так выпуск портянок успех.
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Ну какая сплоченность, Юля?
Если нечего сказать по ситуации, лучше промолчать.
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а Юля вообще выступала в 2023? уже давно ощущение, что она карьеру завершила
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