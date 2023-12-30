Сван о победе в спринте: «У меня был долгий путь назад к вершине. Было тяжело, но сейчас я счастливее, чем когда-либо»

Теги лыжные гонки Тур де Ски сборная Швеции жен Линн Сван Лыжи

Шведская лыжница Линн Сван порадовалась победе в спринте на «Тур де Ски».

«Я победила тогда, когда это было нужнее всего. У меня был долгий путь назад к вершине. Сегодня я чувствовала, что у меня будет хороший день.

Я чувствовала себя сильной в финальном спринте, но именно здесь мне пришлось труднее всего с тех пор, как я вернулась после травмы. Но теперь мне снова хорошо, я действительно счастлива.

Прошло чертовски много времени (с момента травмы). Было тяжело, но сейчас я счастливее, чем когда-либо», – сказала Сван.

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1 комментарий
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Линн молодец, смогла вернуться в элиту.
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