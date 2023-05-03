Якунина о работе с Крамером: «Это был хороший опыт, совсем другой подход ко всему. Маркус очень любит, когда спортсмен сам решает, что ему нужно»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Маркус Крамер Майя Якунина Лыжи

Российская лыжница Майя Якунина рассказала о работе с немецким тренером Маркусом Крамером.

В 2022 году Крамер покинул сборную России, сейчас он работает в Италии.

– В твоей карьере все очень поступательно. Семимильными шагами ты дошла до основы сборной. Как получилось попасть в группу к Маркусу Крамеру?

– Это был сезон 2019/20. Я тогда хорошо пробежала на Всероссийских соревнованиях, этапе Кубка России, и меня позвали на этап Кубка мира в Дрезден. Я пробежала относительно неплохо, а затем отобралась на юниорский мир. После этого я попала в сборную. Выбора не было, мне предложили сразу идти к Маркусу.

– Что тебе дал немецкий специалист?

– Это был хороший опыт, совсем другая подготовка, подход ко всему. Да и до этого я никогда не работала в команде. Поэтому это было очень интересно, для себя я что-то новое вынесла из этих тренировок.

– Об особенной атмосфере в группе Крамера уже ходят легенды. Там правда все так по-семейному?

– Да, так и есть. У него очень домашняя атмосфера, все спокойно.

Маркус очень любит, когда спортсмен сам решает, что ему нужно. Он тебя направляет, а ты сам уже решаешь, нужно это тебе или нет. Мне нравится такая обстановка, поэтому у него было комфортно тренироваться.

– Ты поддерживаешь с ним связь сейчас?

– Где-то первые полтора года мы периодически переписывались, даже созванивались. Сейчас уже, конечно, пореже, но иногда в соцсетях можем пообщаться, – рассказала 24-летняя спортсменка.

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