Якунина о работе с Крамером: «Это был хороший опыт, совсем другой подход ко всему. Маркус очень любит, когда спортсмен сам решает, что ему нужно»

Российская лыжница Майя Якунина рассказала о работе с немецким тренером Маркусом Крамером.

В 2022 году Крамер покинул сборную России, сейчас он работает в Италии.

– В твоей карьере все очень поступательно. Семимильными шагами ты дошла до основы сборной. Как получилось попасть в группу к Маркусу Крамеру?

– Это был сезон 2019/20. Я тогда хорошо пробежала на Всероссийских соревнованиях, этапе Кубка России, и меня позвали на этап Кубка мира в Дрезден. Я пробежала относительно неплохо, а затем отобралась на юниорский мир. После этого я попала в сборную. Выбора не было, мне предложили сразу идти к Маркусу.

– Что тебе дал немецкий специалист?

– Это был хороший опыт, совсем другая подготовка, подход ко всему. Да и до этого я никогда не работала в команде. Поэтому это было очень интересно, для себя я что-то новое вынесла из этих тренировок.

– Об особенной атмосфере в группе Крамера уже ходят легенды. Там правда все так по-семейному?

– Да, так и есть. У него очень домашняя атмосфера, все спокойно.

Маркус очень любит, когда спортсмен сам решает, что ему нужно. Он тебя направляет, а ты сам уже решаешь, нужно это тебе или нет. Мне нравится такая обстановка, поэтому у него было комфортно тренироваться.

– Ты поддерживаешь с ним связь сейчас?

– Где-то первые полтора года мы периодически переписывались, даже созванивались. Сейчас уже, конечно, пореже, но иногда в соцсетях можем пообщаться, – рассказала 24-летняя спортсменка.