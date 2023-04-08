«Пожалел, что не бросился за Большуновым. Я мог это сделать и разбираться на финише, а не в свистопляске». Ретивых о 3-м месте в спринте

Лыжник Глеб Ретивых объяснил свою ошибку в спринте в финале Кубка России

Сегодня в Кировске Ретивых занял третье место в коньковом спринте, победил Александр Большунов.

«Я изначально сказал Савелию Коростелеву и Денису Филимонову, что, когда мы дойдем до подъема, Большунов будет убегать. Единственное, у меня нет удовлетворения, потому что сегодня было очень много сил, и когда Саша пошел, я пожалел, что не бросился за ним. Я мог это сделать и тут разбираться на финише, а не в этой свистопляске.

Сначала я держал Савелия, чтобы он меня не завалил – потерял много времени. Денис упал – его обгонял. Обидно, что даже второе место упустил, догонял Андрея Краснова. Это не есть хорошо, солнце уже топит, на финише большая вата, с каждым забегом было тяжелее и тяжелее.

Я просто испугался непонятного самочувствия, но сил было очень много. Я на финише 5-7 метров отыграл у Андрея, это не составило труда. А с Сашей была бы интересная борьба на финише. Упустил сам, получается, тут некого винить, – сказал Ретивых.