Холунн о сокращении дистанций у мужчин: «Рад, что мне 33 года, а не 23. Я потерял бы мотивацию, если бы сегодня был молодым лыжником»

Трехкратный чемпион мира поделился мнением о последних реформах в лыжных гонках.

С нового сезона Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) уравняла длину дистанций у женщин и мужчин. Теперь большинство гонок в программе Кубка мира – это спринты, гонки на 10 и 20 км.

«Я рад, что мне 33 года, а не 23. Учитывая мои способности, когда я вижу, в какую сторону все идет, понимаю, что потерял бы мотивацию, если бы сегодня был молодым лыжником.

Если у вас есть все – от спринта, 15, 30 км до «полтинника», то победить может широкий круг лыжников. Но если мы перейдем к программе с 10-километровками, у спринтеров хватит выносливости, чтобы их выигрывать. Гонки будут выигрывать одни и те же люди», – сказал Холунд.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против