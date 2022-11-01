«Хочу, чтобы у будущих поколений была чистая планета и снег для катания на лыжах». Диггинс проголосовала на выборах в Конгресс США

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Джесси Диггинс рассказала, что проголосовала на выборах в Конгресс США.

«Широко улыбаюсь, потому что голосование – это круто. Наверное, покатаюсь на лыжероллерах, чтобы мой голос был услышан 🤷🏼‍♀️😂

Почему вы участвуете в голосовании? Я голосую, потому что хочу, чтобы у будущих поколений была чистая планета для жизни и снег для катания на лыжах.

Я голосую, потому что хочу иметь выбор в вопросе появления детей. И еще я голосую, потому что это мой шанс заявить о том, что происходит на местном и национальном уровне», – написала Диггинс в соцсети.