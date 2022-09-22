Татьяна Сорина: «Вероятность нашего выступления на чемпионате мира в Планице небольшая. Надежда остается, мы готовимся»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете высказалась о шансах российских спортсменов вернуться на международные старты.

«Вероятность нашего выступления на чемпионате мира в Планице небольшая. Надежда остается, мы готовимся к главному старту сезона. Правильнее думать о том, что он будет. Если так не думать, к чему тогда готовиться?

Может ли FIS пойти своим путем? Не думаю. Мне кажется, все будет зависеть от позиции МОК. Ну и от каких-то политических решений.

Я одна из немногих, кто вообще в отстранение не верил. Наверное, не осознавала тогда, что все настолько серьезно. Как не будет финала Кубка мира в Тюмени? Да мы все этого так ждали!

Но нас сначала выгнали с последних этапов Кубка мира, а потом уже потихоньку и вообще со всех соревнований. Правда, спортсмены-зимники все равно еще до конца не ощутили последствия.

Кубок мира стартует в конце ноября, и только тогда, когда мы не поедем в Финляндию, и станет все понятно. Но я оптимистка и сохраняю надежду», – сказала Сорина.