Легков о возможных санкциях против Антидопингового агентства Норвегии: «Если они что-то нарушили, они должны за это отвечать, как и все»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал новость о том, что Антидопинговое агентство Норвегии может лишиться статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Верю ли я, что на норвежский спорт могут действительно наложить санкции? Судя по историям последних лет, не верю. А так – правила одинаковые для всех. И если они что-то нарушили, они должны за это отвечать, как и все.

Стоит дождаться конкретики, и тогда будет ясно, имеет ли смысл проводить параллели (с санкциями против российского спорта – Sports.ru). Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация, и мы уже будем это понимать», – сказал Легков.

Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады