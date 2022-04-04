Пятикратный призер Олимпийских игр Криста Пярмякоски продолжит спортивную карьеру

Финская лыжница, пятикратный призер Олимпийских игр заявила, что продолжит спортивную карьеру.

31-летняя спортсменка хотела завершить карьеру после Олимпиады в Пекине, однако изменила свое решение, когда узнала, что норвежка Тереза Йохауг уходит из спорта.

«Взять золото теперь более реально. Я еще не готова уйти, я до сих пор голодна. Целью на этот сезон было взять олимпийское золото, и теперь у меня есть еще один шанс.

В этом сезоне я была гораздо энергичнее, чем в прошлом. Тренировки и соревнования проходили весело», – сказала Пярмякоски, отметив, что ее следующая большая цель – успешно провести чемпионат мира 2023 года.