Пятикратный призер Олимпийских игр Криста Пярмякоски продолжит спортивную карьеру

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Финская лыжница, пятикратный призер Олимпийских игр Криста Пярмякоски заявила, что продолжит спортивную карьеру. 

31-летняя спортсменка хотела завершить карьеру после Олимпиады в Пекине, однако изменила свое решение, когда узнала, что норвежка Тереза Йохауг уходит из спорта. 

«Взять золото теперь более реально. Я еще не готова уйти, я до сих пор голодна. Целью на этот сезон было взять олимпийское золото, и теперь у меня есть еще один шанс. 

В этом сезоне я была гораздо энергичнее, чем в прошлом. Тренировки и соревнования проходили весело», – сказала Пярмякоски, отметив, что ее следующая большая цель – успешно провести чемпионат мира 2023 года. 

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