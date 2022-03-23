Вероника Степанова пропустит чемпионат России в Сыктывкаре по рекомендации врачей

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Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова сообщила, что пропустит чемпионат России по лыжам, который пройдет в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля.

«Соревновательный сезон для меня закончен.

Врачи не дают добро – чемпионат в России в Сыктывкаре я вынуждена пропустить. Подробностей не будет. Любая информация о здоровье – глубоко личное, должно оставаться между врачами и мной, всегда.

Отремонтирую  организм и вернусь к серьезным тренировкам летом, если получится –  раньше», – написала Степанова.

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