Вероника Степанова пропустит чемпионат России в Сыктывкаре по рекомендации врачей

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова сообщила, что пропустит чемпионат России по лыжам, который пройдет в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля.

«Соревновательный сезон для меня закончен.

Врачи не дают добро – чемпионат в России в Сыктывкаре я вынуждена пропустить. Подробностей не будет. Любая информация о здоровье – глубоко личное, должно оставаться между врачами и мной, всегда.

Отремонтирую организм и вернусь к серьезным тренировкам летом, если получится – раньше», – написала Степанова.