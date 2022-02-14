Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 14 февраля

На проведение Олимпиады 2022 в Пекине повлияла непогода. Из-за обильного снегопада 13 февраля были перенесены соревнования по фристайлу. Вместо пяти комплектов медалей 14 февраля будет разыграно всего четыре. Первые медали разыграют бобслеистки в заездах у женщин в монобобе. В хоккее с шайбой у женщин пройдут полуфинальные матчи. Главное внимание российских болельщиков будет приковано к произвольной программе в танцах на льду у фигуристов.
Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам
Фристайл
05:00 — Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, первый квалификационный заезд
- Юханне Килли (Норвегия) — 81,48
- Келли Силдару (Эстония) — 80,96
- Мэгги Войсин (США) — 72,78
- Кирсти Муир (Великобритания) — 70,11
- Марин Хэммил (США — 69,43
- Анастасия Таталина (Россия) — 63,85
- Ксения Орлова (Россия) — 45,31
06:01 — Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, второй квалификационный заезд
- Келли Силдару (Эстония) — 86,15
- Юханне Килли (Норвегия) — 86,00
- Эйлин Айлин Гу (Китай) — 79,38
- Мэгги Войсин (США) — 72,78
- Анастасия Таталина (Россия) — 72,03
- Ксения Орлова (Россия) — 45,31 (не квалифицировалась)
10:00 — Женщины, акробатика, первая квалификация
- Лора Пил (Австралия) — 104,54
- Эшли Колдуэлл (США) — 101,31
- Сюй Мэнтао (Китай) — 101,10
- Даниэлла Скотт (Австралия) — 96,23
- Марион Тено (Канада) — 93,06
- Есения Пантюхова (Россия) — 82,84
- Анастасия Прыткова (Россия) — 78,43
- Любовь Никитина (Россия) — 63,80
10:45 — Женщины, акробатика, вторая квалификация
- Акмаржан Калмурзаева (Казахстан) — 98,68
- Меган Ник (США) — 89,18
- Кайла Кун (США) — 84,24
- Кун Фаньюй (Китай) — 83,78
- Есения Пантюхова (Россия) — 82,84
- Анастасия Прыткова (Россия) — 78,43 (не квалифицировалась)
- Любовь Никитина (Россия) — 69,30 (не квалифицировалась)
- 14:00 — Женщины, акробатика, первый финал
- 15:00 — Женщины, акробатика, второй финал
Сноуборд
04:30 — Женщины, биг-эйр, первый заезд — квалификация
- Зои Садовски-Синотт (Новая Зеландия) — 85,50
- Кокомо Мурасе (Япония) — 85,00
- Рейра Ивабути (Япония) — 83,00
- Мияби Оницука (Япония) — 80,75
- Тесс Коэди (Австралия) — 74,00
- Екатерина Косова (Россия) — 17,00
05:15 — Женщины, биг-эйр, второй заезд — квалификация
- Рейра Ивабути (Япония) — 158,50
- Кокомо Мурасе (Япония) — 157,75
- Мияби Оницука (Япония) — 153,00
- Зои Садовски-Синотт (Новая Зеландия) — 147,75
- Анна Гассер (Австрия) — 135,50
- Екатерина Косова (Россия) — 63,00
06:00 — Женщины, биг-эйр, третий заезд — квалификация
- Зои Садовски-Синотт (Новая Зеландия) — 176,50
- Кокомо Мурасе (Япония) — 171,00
- Рейра Ивабути (Япония) — 158,50
- Лори Блуен (Канада) — 156,25
- Мияби Оницука (Япония) — 154,25
- Екатерина Косова (Россия) — 63,00 (не квалифицировалась)
08:30 — Мужчины, биг-эйр, первый заезд — квалификация
- Имин Су (Китай) — 92,50
- Маркус Клевеланд (Норвегия) — 87,75
- Хироаке Кунитаке (Япония) — 83,75
- Марк Макморрис (Канада) — 81,50
- Каито Хамада (Япония) — 80,75
- Свен Торгрен (Швеция) — 80,75
- 14. Владислав Хадарин (Россия) — 67,00
09:15 — Мужчины, биг-эйр, второй заезд — квалификация
- Макс Парро (Канада) — 164,75
- Редмонд Джерард (США) — 155,50
- Имин Су (Китай) — 155,25
- Маркус Клевеланд (Норвегия) — 151,50
- Свен Торгрен (Швеция) — 151,00
- Владислав Хадарин (Россия) — 104,25
10:00 — Мужчины, биг-эйр, третий заезд — квалификация
- Макс Парро (Канада) — 164,75
- Такеро Оцука (Япония) — 160,00
- Редмонд Джерард (США) — 158,75
- Хироаке Кунитаке (Япония) — 158,25
- Имин Су (Китай) — 155,25
- Владислав Хадарин (Россия) — 104,25 (не квалифицировался)
Бобслей
04:30 — Монобоб, женщины, третий заезд
- Кейлли Хамфрис (США) — 3:13.97
- Кристин де Брюйн (Канада) — +1.55
- Элана Мейерс Тейлор (США) — +1.73
- Лаура Нольте (Германия) — +2.05
- Бриана Уокер (Австралия) — +2.28
- Надежда Сергеева (Россия) — +3.31
06:00 — Монобоб, женщины, четвертый заезд
- Кейлли Хамфрис (США) — 4:19.27
- Элана Мейерс Тейлор (США) — +1.54
- Кристин де Брюйн (Канада) — +1.76
- Лаура Нольте (Германия) — +2.06
- Бриана Уокер (Австралия) — +2.19
- Надежда Сергеева (Россия) — +4.32
- 15:05 — Экипажи-двойки, мужчины, первый заезд
- 16:40 — Экипажи-двойки, мужчины, второй заезд
04:15 — Танцы на льду, произвольный танец
- Габриелла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,98
- Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,51
- Мэдисон Хаббел/Закари Донохью (США) — 218,02
- Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 214,77
- Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 207,05
- Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 205,07
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 179,82
Керлинг
Женщины, круговой турнир, сессия 7
- 04:05 — Китай — Япония — 2 : 10
- 04:05 — Канада — Россия — 11 : 5
- 04:05 — США — Южная Корея — 8 : 6
Мужчины, круговой турнир, сессия 8
- 09:05 — Канада — Италия — 7 : 3;
- 09:05 — Дания — Норвегия;
- 09:05 — Россия — Швеция — 5 : 7;
- 09:05 — Швейцария — Великобритания — 5 : 6.
Женщины, круговой турнир, сессия 8
- 15:05 — Швейцария — Швеция;
- 15:05 — Великобритания — Канада;
- 15:05 — Япония — Южная Корея;
- 15:05 — Дания — Россия
Хоккей с шайбой
Женщины, плей-офф, полуфиналы
- 07:10 — Канада — Швейцария — 10 : 3
- 16:10 — США — Финляндия
Прыжки с трамплина
- 13:10 — Мужские команды, пробный соревновательный раунд
- 14:00 — Мужские команды, первый раунд
- 15:06 — Мужские команды, финальный раунд
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Результаты хоккея на Олимпиаде 2022 в Пекине