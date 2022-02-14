Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 14 февраля

На проведение Олимпиады 2022 в Пекине повлияла непогода. Из-за обильного снегопада 13 февраля были перенесены соревнования по фристайлу. Вместо пяти комплектов медалей 14 февраля будет разыграно всего четыре. Первые медали разыграют бобслеистки в заездах у женщин в монобобе. В хоккее с шайбой у женщин пройдут полуфинальные матчи. Главное внимание российских болельщиков будет приковано к произвольной программе в танцах на льду у фигуристов.

Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам

Фристайл

05:00 — Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, первый квалификационный заезд

Юханне Килли (Норвегия) — 81,48 Келли Силдару (Эстония) — 80,96 Мэгги Войсин (США) — 72,78 Кирсти Муир (Великобритания) — 70,11 Марин Хэммил (США — 69,43 Анастасия Таталина (Россия) — 63,85 Ксения Орлова (Россия) — 45,31

06:01 — Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, второй квалификационный заезд

Келли Силдару (Эстония) — 86,15 Юханне Килли (Норвегия) — 86,00 Эйлин Айлин Гу (Китай) — 79,38 Мэгги Войсин (США) — 72,78 Анастасия Таталина (Россия) — 72,03 Ксения Орлова (Россия) — 45,31 (не квалифицировалась)

10:00 — Женщины, акробатика, первая квалификация

Лора Пил (Австралия) — 104,54 Эшли Колдуэлл (США) — 101,31 Сюй Мэнтао (Китай) — 101,10 Даниэлла Скотт (Австралия) — 96,23 Марион Тено (Канада) — 93,06 Есения Пантюхова (Россия) — 82,84 Анастасия Прыткова (Россия) — 78,43 Любовь Никитина (Россия) — 63,80

10:45 — Женщины, акробатика, вторая квалификация

Акмаржан Калмурзаева (Казахстан) — 98,68 Меган Ник (США) — 89,18 Кайла Кун (США) — 84,24 Кун Фаньюй (Китай) — 83,78 Есения Пантюхова (Россия) — 82,84 Анастасия Прыткова (Россия) — 78,43 (не квалифицировалась) Любовь Никитина (Россия) — 69,30 (не квалифицировалась)

14:00 — Женщины, акробатика, первый финал

15:00 — Женщины, акробатика, второй финал

Сноуборд

04:30 — Женщины, биг-эйр, первый заезд — квалификация

Зои Садовски-Синотт (Новая Зеландия) — 85,50 Кокомо Мурасе (Япония) — 85,00 Рейра Ивабути (Япония) — 83,00 Мияби Оницука (Япония) — 80,75 Тесс Коэди (Австралия) — 74,00 Екатерина Косова (Россия) — 17,00

05:15 — Женщины, биг-эйр, второй заезд — квалификация

Рейра Ивабути (Япония) — 158,50 Кокомо Мурасе (Япония) — 157,75 Мияби Оницука (Япония) — 153,00 Зои Садовски-Синотт (Новая Зеландия) — 147,75 Анна Гассер (Австрия) — 135,50 Екатерина Косова (Россия) — 63,00

06:00 — Женщины, биг-эйр, третий заезд — квалификация

Зои Садовски-Синотт (Новая Зеландия) — 176,50 Кокомо Мурасе (Япония) — 171,00 Рейра Ивабути (Япония) — 158,50 Лори Блуен (Канада) — 156,25 Мияби Оницука (Япония) — 154,25 Екатерина Косова (Россия) — 63,00 (не квалифицировалась)

08:30 — Мужчины, биг-эйр, первый заезд — квалификация

Имин Су (Китай) — 92,50 Маркус Клевеланд (Норвегия) — 87,75 Хироаке Кунитаке (Япония) — 83,75 Марк Макморрис (Канада) — 81,50 Каито Хамада (Япония) — 80,75 Свен Торгрен (Швеция) — 80,75 14. Владислав Хадарин (Россия) — 67,00

09:15 — Мужчины, биг-эйр, второй заезд — квалификация

Макс Парро (Канада) — 164,75 Редмонд Джерард (США) — 155,50 Имин Су (Китай) — 155,25 Маркус Клевеланд (Норвегия) — 151,50 Свен Торгрен (Швеция) — 151,00 Владислав Хадарин (Россия) — 104,25

10:00 — Мужчины, биг-эйр, третий заезд — квалификация

Макс Парро (Канада) — 164,75 Такеро Оцука (Япония) — 160,00 Редмонд Джерард (США) — 158,75 Хироаке Кунитаке (Япония) — 158,25 Имин Су (Китай) — 155,25 Владислав Хадарин (Россия) — 104,25 (не квалифицировался)

Бобслей

04:30 — Монобоб, женщины, третий заезд

Кейлли Хамфрис (США) — 3:13.97 Кристин де Брюйн (Канада) — +1.55 Элана Мейерс Тейлор (США) — +1.73 Лаура Нольте (Германия) — +2.05 Бриана Уокер (Австралия) — +2.28 Надежда Сергеева (Россия) — +3.31

06:00 — Монобоб, женщины, четвертый заезд

Кейлли Хамфрис (США) — 4:19.27 Элана Мейерс Тейлор (США) — +1.54 Кристин де Брюйн (Канада) — +1.76 Лаура Нольте (Германия) — +2.06 Бриана Уокер (Австралия) — +2.19 Надежда Сергеева (Россия) — +4.32

15:05 — Экипажи-двойки, мужчины, первый заезд

16:40 — Экипажи-двойки, мужчины, второй заезд

Фигурное катание

04:15 — Танцы на льду, произвольный танец

Габриелла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,98 Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,51 Мэдисон Хаббел/Закари Донохью (США) — 218,02 Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 214,77 Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 207,05 Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 205,07 Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 179,82

Керлинг

Женщины, круговой турнир, сессия 7

04:05 — Китай — Япония — 2 : 10

— 2 : 04:05 — Канада — Россия — 11 : 5

— Россия — : 5 04:05 — США — Южная Корея — 8 : 6

Мужчины, круговой турнир, сессия 8

09:05 — Канада — Италия — 7 : 3;

— Италия — : 3; 09:05 — Дания — Норвегия;

09:05 — Россия — Швеция — 5 : 7 ;

— 5 : ; 09:05 — Швейцария — Великобритания — 5 : 6.

Женщины, круговой турнир, сессия 8

15:05 — Швейцария — Швеция;

15:05 — Великобритания — Канада;

15:05 — Япония — Южная Корея;

15:05 — Дания — Россия

Хоккей с шайбой

Женщины, плей-офф, полуфиналы

07:10 — Канада — Швейцария — 10 : 3

— Швейцария — : 3 16:10 — США — Финляндия

Прыжки с трамплина

13:10 — Мужские команды, пробный соревновательный раунд

14:00 — Мужские команды, первый раунд

15:06 — Мужские команды, финальный раунд

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Результаты хоккея на Олимпиаде 2022 в Пекине

Результаты керлинга на Олимпиаде 2022 в Пекине