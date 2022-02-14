Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 14 февраля

Теги Олимпиада-2022 Лыжи

На проведение Олимпиады 2022 в Пекине повлияла непогода. Из-за обильного снегопада 13 февраля были перенесены соревнования по фристайлу. Вместо пяти комплектов медалей 14 февраля будет разыграно всего четыре. Первые медали разыграют бобслеистки в заездах у женщин в монобобе. В хоккее с шайбой у женщин пройдут полуфинальные матчи. Главное внимание российских болельщиков будет приковано к произвольной программе в танцах на льду у фигуристов.

Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам

Фристайл

05:00 — Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, первый квалификационный заезд

  1. Юханне Килли (Норвегия) — 81,48
  2. Келли Силдару (Эстония) — 80,96
  3. Мэгги Войсин (США) — 72,78
  4. Кирсти Муир (Великобритания) — 70,11
  5. Марин Хэммил (США — 69,43
  6. Анастасия Таталина (Россия) — 63,85
  7. Ксения Орлова (Россия) — 45,31

06:01 — Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, второй квалификационный заезд

  1. Келли Силдару (Эстония) — 86,15
  2. Юханне Килли (Норвегия) — 86,00
  3. Эйлин Айлин Гу (Китай) — 79,38
  4. Мэгги Войсин (США) — 72,78
  5. Анастасия Таталина (Россия) — 72,03
  6. Ксения Орлова (Россия) — 45,31 (не квалифицировалась)

10:00 — Женщины, акробатика, первая квалификация

  1. Лора Пил (Австралия) — 104,54
  2. Эшли Колдуэлл (США) — 101,31
  3. Сюй Мэнтао (Китай) — 101,10
  4. Даниэлла Скотт (Австралия) — 96,23
  5. Марион Тено (Канада) — 93,06
  6. Есения Пантюхова (Россия) — 82,84
  7. Анастасия Прыткова (Россия) — 78,43
  8. Любовь Никитина (Россия) — 63,80

10:45 — Женщины, акробатика, вторая квалификация

  1. Акмаржан Калмурзаева (Казахстан) — 98,68
  2. Меган Ник (США) — 89,18
  3. Кайла Кун (США) — 84,24
  4. Кун Фаньюй (Китай) — 83,78
  5. Есения Пантюхова (Россия) — 82,84
  6. Анастасия Прыткова (Россия) — 78,43 (не квалифицировалась)
  7. Любовь Никитина (Россия) — 69,30 (не квалифицировалась)
  • 14:00 — Женщины, акробатика, первый финал
  • 15:00 — Женщины, акробатика, второй финал

Сноуборд

04:30 — Женщины, биг-эйр, первый заезд — квалификация

  1. Зои Садовски-Синотт (Новая Зеландия) — 85,50
  2. Кокомо Мурасе (Япония) — 85,00
  3. Рейра Ивабути (Япония) — 83,00
  4. Мияби Оницука (Япония) — 80,75
  5. Тесс Коэди (Австралия) — 74,00
  6. Екатерина Косова (Россия) — 17,00

05:15 — Женщины, биг-эйр, второй заезд — квалификация

  1. Рейра Ивабути (Япония) — 158,50
  2. Кокомо Мурасе (Япония) — 157,75
  3. Мияби Оницука (Япония) — 153,00
  4. Зои Садовски-Синотт (Новая Зеландия) — 147,75
  5. Анна Гассер (Австрия) — 135,50
  6. Екатерина Косова (Россия) — 63,00

06:00 — Женщины, биг-эйр, третий заезд — квалификация

  1. Зои Садовски-Синотт (Новая Зеландия) — 176,50
  2. Кокомо Мурасе (Япония) — 171,00
  3. Рейра Ивабути (Япония) — 158,50
  4. Лори Блуен (Канада) — 156,25
  5. Мияби Оницука (Япония) — 154,25
  6. Екатерина Косова (Россия) — 63,00 (не квалифицировалась)

08:30 — Мужчины, биг-эйр, первый заезд — квалификация

  1. Имин Су (Китай) — 92,50
  2. Маркус Клевеланд (Норвегия) — 87,75
  3. Хироаке Кунитаке (Япония) — 83,75
  4. Марк Макморрис (Канада) — 81,50
  5. Каито Хамада (Япония) — 80,75
  6. Свен Торгрен (Швеция) — 80,75
  7. 14. Владислав Хадарин (Россия) — 67,00

09:15 — Мужчины, биг-эйр, второй заезд — квалификация

  1. Макс Парро (Канада) — 164,75
  2. Редмонд Джерард (США) — 155,50
  3. Имин Су (Китай) — 155,25
  4. Маркус Клевеланд (Норвегия) — 151,50
  5. Свен Торгрен (Швеция) — 151,00
  6. Владислав Хадарин (Россия) — 104,25

10:00 — Мужчины, биг-эйр, третий заезд — квалификация

  1. Макс Парро (Канада) — 164,75
  2. Такеро Оцука (Япония) — 160,00
  3. Редмонд Джерард (США) — 158,75
  4. Хироаке Кунитаке (Япония) — 158,25
  5. Имин Су (Китай) — 155,25
  6. Владислав Хадарин (Россия) — 104,25 (не квалифицировался)

Бобслей

04:30 — Монобоб, женщины, третий заезд

  1. Кейлли Хамфрис (США) — 3:13.97
  2. Кристин де Брюйн (Канада) — +1.55
  3. Элана Мейерс Тейлор (США) — +1.73
  4. Лаура Нольте (Германия) — +2.05
  5. Бриана Уокер (Австралия) — +2.28
  6. Надежда Сергеева (Россия) — +3.31

06:00 — Монобоб, женщины, четвертый заезд

  1. Кейлли Хамфрис (США) — 4:19.27
  2. Элана Мейерс Тейлор (США) — +1.54
  3. Кристин де Брюйн (Канада) — +1.76
  4. Лаура Нольте (Германия) — +2.06
  5. Бриана Уокер (Австралия) — +2.19
  6. Надежда Сергеева (Россия) — +4.32
  • 15:05 — Экипажи-двойки, мужчины, первый заезд
  • 16:40 — Экипажи-двойки, мужчины, второй заезд

Фигурное катание

04:15 — Танцы на льду, произвольный танец

  1. Габриелла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,98
  2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,51
  3. Мэдисон Хаббел/Закари Донохью (США) — 218,02
  4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 214,77 
  5. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 207,05
  6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 205,07
  7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 179,82

Керлинг

Женщины, круговой турнир, сессия 7

  • 04:05 — Китай — Япония — 2 : 10
  • 04:05 — Канада — Россия — 11 : 5
  • 04:05 — США — Южная Корея — 8 : 6

Мужчины, круговой турнир, сессия 8

  • 09:05 — Канада — Италия — 7 : 3;
  • 09:05 — Дания — Норвегия;
  • 09:05 — Россия — Швеция — 5 : 7;
  • 09:05 — Швейцария — Великобритания — 5 : 6.

Женщины, круговой турнир, сессия 8

  • 15:05 — Швейцария — Швеция;
  • 15:05 — Великобритания — Канада;
  • 15:05 — Япония — Южная Корея;
  • 15:05 — Дания — Россия

Хоккей с шайбой

Женщины, плей-офф, полуфиналы

  • 07:10 — Канада — Швейцария — 10 : 3
  • 16:10 — США — Финляндия

Прыжки с трамплина

  • 13:10 — Мужские команды, пробный соревновательный раунд
  • 14:00 — Мужские команды, первый раунд
  • 15:06 — Мужские команды, финальный раунд

* * *

Результаты хоккея на Олимпиаде 2022 в Пекине

Результаты керлинга на Олимпиаде 2022 в Пекине

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные