Наталья Непряева: «Настраиваюсь завтра выдать все силы, что у меня остались. Очень хочется отстоять желтую майку до конца «Тура»

Российская лыжница поделилась эмоциями после победы в классическом масс-старте на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Она лидирует в общем зачете многодневки перед заключительной гонкой.

«Сегодня могу показывать здесь лучшие свои результаты. Настраиваюсь завтра выдать все силы, что у меня остались. Очень хочется отстоять желтую майку до конца «Тура».

Была готова к темпу, у женщин по-другому не бывает. У нас нет такого, как у парней… Хотя на последнем круге мне казалось, что темп немного утих по сравнению с первыми двумя кругами. Но это мне пошло на руку.

Первый раз пыталась дернуться за спринтерскими бонусами. Вроде дернулась, но посчитала, что оно того не стоит, и побоялась, что мне это выйдет в гонку.

Завтра самый тяжелый день , на кону стоит то, чего у меня еще нет», – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».