Александр Большунов: «Всегда хочу бежать все гонки. Меня раздражает, когда начинают выбирать между мной и кем-то»

Российский лыжник сообщил, что хочет бежать все гонки на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

Большунов уже выступил в спринте и скиатлоне, впереди – командный спринт, гонка с раздельного старта, эстафета и марафон.

«Не знаю, посмотрим насчет следующих гонок. Надеюсь, все будет по плану. Пожелания по командному спринту? Поставят меня, побегу. Месяц назад мне еще говорили, что мне не нужно бежать ни спринт, ни командный спринт. Я всегда хочу бежать все.

На Олимпиаде-2018 и чемпионате мира я много эмоций тратил, когда меня не ставили на гонки, я реально боролся с этим. На следующих гонках я мог выигрывать, если бы не эти потраченные эмоции. Мне намного будет проще готовиться ко всем гонкам.



Сезон показывает, кто должен бежать. Я не знаю, почему иногда начинают выбирать между мной и кем-то. Иногда получается, что я под вопросом, а не кто-то другой. Меня это больше всего раздражает.

Если будут устраивать контрольные старты между нами, я не побегу, потому что это очень глупо. Уже одна контрольная была, после которой мог вообще здесь не бежать. Поэтому что здесь говорить?» – сказал Большунов.

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