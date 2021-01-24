Елена Вяльбе: «Ничего не знаю о заявлении финнов. Большунов сегодня утром улетел со всеми в Швецию»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что в финскую полицию было подано заявление на действия Александра Большунова на финише эстафеты в Лахти.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Большунов доставлен в отделение полиции в Финляндии. 

«Что? Саша побывал в полиции? Ничего не знаю о заявлении финнов, первый раз об этом слышу. Саша вместе со всеми сегодня утром улетел в Швецию», – сказала Вяльбе.

В шведском Фалуне пройдет следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам. 

В полицию Финляндии подано заявление на действия Александра Большунова на финише эстафеты в Лахти

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