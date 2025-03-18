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Муштаков о возвращении на мировые турниры: «За границей придется бежать гораздо быстрее. Думаю, что психологически это будет давить»

Муштаков поделился ожиданиями от возвращения на мировые турниры.

— Результаты, которые ты видишь на международной арене, удивляют? Или ты понимаешь, как эти ребята бегут?

— Ничего особенного на самом деле я не вижу. Когда мы выезжали на международные старты, то бегали так же. На том же «Тиалфе» показывали конкурентные секунды, у меня самого личный рекорд 34,3. Да, есть быстрые спортсмены, появилась молодежь, которая показывает неплохие результаты, с ними будет тяжело бороться, когда мы вернемся.

— Ты относишься к поколению, которое успело побегать на международной арене. Сложно будет молодежи, которая такого опыта не имеет?

— Им придется тяжело, там все иначе. Это нужно почувствовать. Сейчас в России примерно один уровень результатов у всех сильнейших спринтеров. За границей придется бежать гораздо быстрее. Думаю, что психологически это будет давить. Тяжело еще будет, потому что с молодежью не поедут лидеры, как было у меня, когда рядом выступали Паша и Руслан. Это создаст дополнительный стресс.

— Без Павла Кулижникова и Руслана Мурашова самым опытным в команде будешь ты. Придется взять на себя роль лидера?

— Так как у меня международный опыт уже есть, то да, будет попроще. Просто нужно все вспомнить, и, думаю, мотивация поможет. Другая атмосфера, другие соперники, не придется бежать с теми, кто является твоим напарником по тренировкам на протяжении всего года. Новые люди, на которых ты смотрел последние сезоны только в трансляциях. Появится спортивная злость, желание обогнать. Думаю, это поможет.

— Учитывая то, что Кулижников и Мурашов не едут, в вашей тренировочной группе нет проблем с мотивацией?

— Кому-то хватает, кому-то нет. Мне в данный момент хватает.

— Тяжело тренироваться, если у других спортсменов группы мотивации нет.

— Да, без спарринг-партнеров очень тяжело, даже тренер так не поможет, как это делает команда. Пока что с командой проблем нет, мы все тренируемся вместе, во всяком случае более половины этого сезона. И думаю, продолжим тренироваться, – рассказал Виктор Муштаков.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России (коньки)
logoПавел Кулижников
logoВиктор Муштаков
logoРуслан Мурашов
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