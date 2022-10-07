Алдошкин о предложении тренироваться в Китае: «Изначально хотел уехать, но пока рано идти на такие серьезные шаги. Меня все в корне устраивает»

Серебряный призер Пекина-2022 в конькобежном спорте Даниил Алдошкин рассказал о предложении тренироваться вместе со сборной Китая.

«Мне предложение поехать в Китай действительно поступало, я его рассматривал на протяжении нескольких месяцев. И даже изначально хотел туда уехать, попробовать, это, наверное, незабываемый опыт был бы.

Но, возвращаясь к моему возрасту (Алдошкину 21 год – Sports.ru), мне пока рано идти на такие серьезные шаги. И с учетом того, что у меня нет проблем с прогрессом в результатах, я не вижу смысла так сильно менять свою жизнь.

Сейчас у меня отличная команда, это, я не побоюсь этого слова, одна из самых сильных команд в мире. Меня все в корне устраивает. А то, что хотелось уйти, – это, наверное, минутная слабость была. Но я очень рад, что я не поехал туда», – рассказал Алдошкин.